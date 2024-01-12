Эксклюзив 12 января 2024, 14:05 Резолюция Совбеза ООН не помешает США атаковать Йемен Политолог Подлесный: заседание Совбеза ООН по Йемену не остановит конфликт Manuel Elias/XinHua/globallookpress

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Многие решения Совета Безопасности ООН носили декларативный характер и ни к чему не обязывали. Экстренное заседание по Йемену, скорее всего, не остановит конфликт, заявил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Отсутствие последствий

«В ООН сложилась патовая ситуация. Невозможно принять никакого решения, которое бы кого-то к чему-то обязывало. Есть несколько противоположных точек зрения, и ни одна из сторон не может „додавить“ другую», — сказал он.

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Решения организации, объяснил политолог, носили половинчатый и рамочный характер. Это касалось не только тех резолюций, которые инициировали Россия или Китай, но и США.

Условно говоря, у англосаксов нет авторитета такой силы, чтобы принимать обязывающие решения. Нет и у другой стороны, прежде всего России, возможностей продавливать свою резолюцию. Поэтому резолюции, которые принимаются, носят крайне общий характер. И, как правило, они никого ни к чему не обязывают. Геннадий Подлесный

Реформирование организации

Геннадий Подлесный напомнил, что страны предлагали реформировать ООН. В том числе Совбез — он мог принимать обязывающие решения в случае, если другая сторона не наложит вето. Американцы хотели расширить его такими странами, как Япония и Германия. То есть теми, из-за которых началась Вторая мировая война.

«Естественно, это не устраивало Россию, потому что тогда Совбез станет принимать либо обязывающие резолюции, ненужные с точки зрения установления мира и безопасности, либо России или Китаю придется постоянно накладывать вето. Тем самым будет блокироваться вся работа Совбеза ООН, и его авторитет станет опускаться все ниже и ниже», — сказал политолог.

Ближний Восток

Он предупредил, что по ситуации в Йемене, скорее всего, тоже примут ни к чему не обязывающую резолюцию с общими пацифистскими формулировками. Геннадий Подлесный заявил, что она не остановит конфликт.

По Йемену точно так же может быть принята только резолюция с осуждением боевых действий в целом, призывом обеспечить мирное судоходство и всем помириться. То есть если резолюцию и примут, она будет носить общечеловеческий характер — за все хорошее против всего плохого. Геннадий Подлесный

Страны не допустят введения каких-либо санкций, заявил он. В том числе решений о создании миротворческих сил по примеру Югославии, которые все равно нарушили и уничтожили ее государственность.

«В данном случае ситуация складывается таким образом, что Совбез рассмотрит вопрос и если примет, то резолюцию общего характера. Если не найдут компромисс, то какая-то из сторон наложит вето», — сказал он.

Проведение заседания Совбеза ООН по ударам США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене запросила Россия. Оно пройдет 12 января.