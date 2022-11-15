Эксклюзив 15 ноября 2022, 14:44 Резолюция о репарациях Украине. Кража российских денег не спасет ее, а просто оттянет неизбежный крах Публицист Новоселов: нет механизмов, которые заставили бы Россию выполнить требования ООН ГА ООН / РИА «Новости»

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма компенсации «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина». За проголосовали 94 страны, 14 — против, 73 воздержались. О том, должна ли реагировать Россия, публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Украинский представитель в ООН как обычно произнес много громких слов и бросался бездоказательными обвинениями, в том числе упомянув уже опровергнутые фейки. Основной смысл его речи — «мы хотим денег».

Интересно, что он упомянул Компенсационную комиссию Организации Объединенных Наций, которая была создана в 1991 году, после оккупации Кувейта Ираком, и недавно завершила свою работу. «Жертвам» выплатили более 52 миллиардов долларов.

В своем выступлении постоянный представитель России в ООН Василий Небензя охарактеризовал проект резолюции как «классический пример» того, как группа стран действует не на основании международного права, а пытается придать священный характер своим незаконным действиям: «Эти страны хвалятся своей приверженностью нормам закона, но при этом насмехаются над ним. ООН не сыграет никакой роли в этом процессе, поскольку данный механизм предлагается создать вне ООН, и ничего не сказано о его подотчетности Генеральной ассамблее».

Небензя прямо заявил, что не сомневается: источником финансирования станут замороженные российские резервы. Это вполне соответствует недавним заявлениям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости «найти законные основания» для конфискации замороженных российских активов. Вот основания и нашлись, как удобно.

Запад давно облизывается на российские активы и хочет их разморозить, однако есть серьезные сомнения в том, что они дойдут до владельца или даже будут переданы Украине. Не стоит забывать, что Запад поставил и намеревается поставить киевскому режиму столько оружия, что на его оплату может не хватить всех замороженных российских активов.

Василия Небензя / РИА «Новости»

Поскольку Украина во всех отношениях — полный банкрот, кража российских денег не спасет ее, а просто оттянет неизбежный крах. Что до восстановления, пока мы видим, как этим занимается Россия в Мариуполе и других местах. В то время как украинские власти непрестанно плюют на сохранность земель и городов, на которые претендуют.

Сама резолюция пока имеет лишь декларативную силу, и в мире не существует никаких механизмов, которые заставили бы Россию выполнять ее требования. За исполнение резолюций отвечают победители, что и показала та самая резолюция по Ираку, на которую сослался представитель Украины.

Ну и, конечно, как справедливо отметил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, России не мешало бы выдвинуть собственный проект резолюции, требующий от США и Европы возмещения всего ущерба, который они нанесли и продолжают наносить таким странам, как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Сомали, Йемен, Сербия и многие другие.