Мир 04 февраля 2024, 15:55 Республиканцы США отделили пакет помощи Израилю от Украины Палата представителей США рассмотрит пакет помощи Израилю на следующей неделе Vincent Isore / Global Look Press

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Подконтрольная республиканцам палата представителей США утвердила для рассмотрения новый законопроект о выделении военной помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов. Авторы инициативы подчеркнули, что ближайшему союзнику на Ближнем Востоке помощь нужна сейчас — пока основной пакет, предусматривающий выделение денег в том числе Украине и Тайваню, заблокирован. Об этом со ссылкой на письмо спикера Майка Джонсона сообщило агентство Reuters.

В сопровождающих законопроект документах говорится, что полученные средства Израиль потратит на пополнение систем противоракетной обороны, закупку дополнительного оружия и увеличение производства боеприпасов.

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На голосование в нижней палате парламента законопроект вынесет на следующей неделе. Но его шансы на прохождение сената невелики.

Это уже вторая попытка республиканцев разбить внесенный президентом США Джо Байденом законопроект о выделении средств Израилю, Украине и Тайваню. Ранее палата представителей утвердила выделение помощи ближневосточной страны на 14,3 миллиарда долларов с частичным финансированием за счет выделенных средств для Налоговой службы США. Предложение заблокировали в сенате.

Глава верхней палаты Чак Шумер пообещал представить на рассмотрение новый расширенный законопроект, учитывающий требования республиканцев о выделении денег на укрепление границы с Мексикой и предусматривающий помощь Украине и Израилю.

Единый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на рассмотрение конгрессменов Байден внес еще в прошлом году. Но он до сих пор находится на стадии утверждений из-за требований Республиканской партии выделить дополнительные средства на усиление южной границы из-за наплыва мигрантов.

Аналитики агентства Bloomberg отметили, что украинская армия потеряет свою боеспособность к концу весны 2024 года, если США не возобновят военные поставки. Специалисты подчеркнули, что утвержденной странами Евросоюза помощи недостаточно, поскольку их военное производство так и не вышло на запланированный год назад выпуск миллиона снарядов.