Эксклюзив 16 марта 2023, 18:13 «Банальное желание заработать». Республиканцы раскололись из-за Украины Политолог Гуреев: республиканцы США призвали сократить помощь Украине, чтобы получить долю U.S. Department of Defense

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Часть лидеров Республиканской партии США, в том числе губернатор Флориды Рон Де Сантис и бывший президент Дональд Трамп, поддержали кандидата в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк, призвавшую сократить финансирование ВСУ. Это заявление вызвало критику республиканцев в конгрессе. Политолог Данила Гуреев заявил «360», что в конфликте американских политиков нет никакой составляющей, кроме желания быть в доле с демократами, обогащающимися под предлогом военной помощи Украине.

Далее — прямая речь.

В США есть закон о лоббизме, который подразумевает взаимоотношения между частными компаниями и политическими партиями в вопросах совершения определенных сделок. Суть заключается в том, что предприниматели приходят к республиканцам или демократам, дают им деньги ради продвижения и капитализации фирмы.

В России подобное называют коррупцией. Но в Штатах это вполне законные действия. Вокруг практики лоббизма идет множество споров, а также возникают вопросы о влиянии этой процедуры на продвижение государственной политики США.

К примеру, нефтегазовый сектор по большей части контролируют республиканцы. Влияние на военно-промышленный комплекс разделено между двумя партиями. Хотя оборонные компании более ориентированы на демократов, нежели чем на республиканцев.

Позиция «партии войны» всегда принадлежала демократам, республиканцы по вопросу обороны

РИА «Новости»

Сегодня представители Демократической партии США зарабатывают на военных заказах куда больше, чем республиканцы, которые этим сильно недовольны. Это привело не только к расколу в сенате, но и к внутренним противоречиям внутри Республиканской партии. Потому что все они хотят денег.

В фильме «Брат-2» была замечательная фраза: «В Америке все просто так, кроме денег». Поэтому раскол не говорит о [прекращении] помощи Украине или попытке сгладить возникший конфликт, а также решить проблемы начавшегося банковского кризиса.

Это банальное желание заработать и наказать тех, кто получает больше и не дает другим. Поэтому республиканцы обещают сократить финансирование Украины, чтобы с ними поделились.