30 ноября 2022, 14:09
Расследование против Байдена обернется фикцией. Республиканцы предпочли отстаивать интересы корпоративной Америки
Публицист Новоселов: роль Байдена в разжигании украинского конфликта стоит расследовать
Избирательная кампания перед выборами в конгресс и сенат США завершилась менее месяца назад. Все помнят, как представители Республиканской партии обещали хотя бы сократить объемы финансовой помощи киевскому режиму и призвать президента Джо Байдена к ответственности. Как обстоят дела теперь? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».
Реклама
Далее — прямая речь.
Американский писатель и журналист Дуглас Маккиннон, ранее работавший в Белом доме и Пентагоне, поделился своим мнением о недавних промежуточных выборах в США. Его статья, опубликованная в издании The Hill, озаглавлена как «Республиканский истеблишмент консерваторам и верующим избирателям: просто умрите».
Автор указывает, что многие консерваторы и верующие избиратели много лет слышат от истеблишмента Республиканской партии и ее руководства разнообразные обещания, однако после переизбрания все эти республиканцы и лидеры партии тут же забывают о них.
Они предпочитают отстаивать интересы корпоративной Америки — лоббистов, технологических компаний, ВПК, СМИ и других организаций, которые дают им деньги на избирательные кампании или берут на работу после ухода с госслужбы.
Это удивительно справедливая оценка внутренней политики США, но стоит добавить, что противники республиканцев ничуть не лучше. Обещания остаются обещаниями
Прошло менее месяца с окончания избирательной кампании перед выборами в конгресс и сенат, и все еще помнят, как республиканцы обещали прекратить финансирование Украины и призвать президента Джо Байдена к ответственности за это.
Хотя с финансированием ничего не случилось, американцы действительно начали расследование деятельности Байдена и его семьи за последние 20 лет. Возможно, мы даже увидим какие-то результаты. Все-таки коррупционные связи нынешнего американского лидера достаточно очевидны, особенно это относится к его связям на Украине.
Занимавший в 2014 году пост вице-президента Джозеф Байден был одним из организаторов и вдохновителей Майдана, и очень похоже, что он или члены его семьи не остались внакладе. Дело Burisma — лишь верхушка айсберга. Будучи главным защитником украинского режима в администрации США, Байден обладал практически абсолютной властью над этой страной и его слово было законом для всех, включая президента Украины.
В одном из интервью он прямо в этом признался, вспомнив один разговор с Петром Порошенко: «Петро, ты не получишь свой миллиард долларов. Хорошо, можешь оставить своего генерального прокурора, но пойми, если ты сделаешь это, мы тебе не заплатим».
Учитывая тесную связь нынешнего президента США с Украиной и ее властями, а также степень его влияния на них, роль Байдена в разжигании и эскалации украинского конфликта действительно стоит расследовать
Может, он помогал своим протеже, опасаясь раскрытия какой-то информации? Почему Соединенные Штаты вообще ввязались в конфликт практически напрямую, вместо того чтобы выдержать нейтральную позицию? Где в итоге оказались эти 100 с лишним миллиардов долларов «помощи Украине»? Как она связана с крахом уже второй криптовалютной биржи?
Однако, получив места в конгрессе, республиканцы, вероятно, забудут о своих обещаниях. Разумеется, судить еще рано, но похоже, что никаких сенсаций не будет.
Республиканцы назначат «аудиторский комитет», который не найдет в украинской черной дыре никаких концов. Расследование против Байдена обернется фикцией: дедушка уйдет на пенсию и на этом все закончится.
Если бы республиканцы выполнили свои предвыборные обещания и немедленно объявили о прекращении финансирования Украины, конфликт мог бы уже закончиться. Видимо, они ставят мнение спонсоров из американского ВПК выше воли самих избирателей, которые отдали им свои голоса.
США
Украина
Конфликт на востоке Украины
Джо Байден
Выборы в США — 2022
Реклама
Реклама