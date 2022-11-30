Эксклюзив 30 ноября 2022, 14:09 Расследование против Байдена обернется фикцией. Республиканцы предпочли отстаивать интересы корпоративной Америки Публицист Новоселов: роль Байдена в разжигании украинского конфликта стоит расследовать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Избирательная кампания перед выборами в конгресс и сенат США завершилась менее месяца назад. Все помнят, как представители Республиканской партии обещали хотя бы сократить объемы финансовой помощи киевскому режиму и призвать президента Джо Байдена к ответственности. Как обстоят дела теперь? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Американский писатель и журналист Дуглас Маккиннон, ранее работавший в Белом доме и Пентагоне, поделился своим мнением о недавних промежуточных выборах в США. Его статья, опубликованная в издании The Hill, озаглавлена как «Республиканский истеблишмент консерваторам и верующим избирателям: просто умрите».

Автор указывает, что многие консерваторы и верующие избиратели много лет слышат от истеблишмента Республиканской партии и ее руководства разнообразные обещания, однако после переизбрания все эти республиканцы и лидеры партии тут же забывают о них.

Они предпочитают отстаивать интересы корпоративной Америки — лоббистов, технологических компаний, ВПК, СМИ и других организаций, которые дают им деньги на избирательные кампании или берут на работу после ухода с госслужбы.

Это удивительно справедливая оценка внутренней политики США, но стоит добавить, что противники республиканцев ничуть не лучше. Обещания остаются обещаниями

Прошло менее месяца с окончания избирательной кампании перед выборами в конгресс и сенат, и все еще помнят, как республиканцы обещали прекратить финансирование Украины и призвать президента Джо Байдена к ответственности за это.

Хотя с финансированием ничего не случилось, американцы действительно начали расследование деятельности Байдена и его семьи за последние 20 лет. Возможно, мы даже увидим какие-то результаты. Все-таки коррупционные связи нынешнего американского лидера достаточно очевидны, особенно это относится к его связям на Украине.

Джо Байден / РИА «Новости»

Занимавший в 2014 году пост вице-президента Джозеф Байден был одним из организаторов и вдохновителей Майдана, и очень похоже, что он или члены его семьи не остались внакладе. Дело Burisma — лишь верхушка айсберга. Будучи главным защитником украинского режима в администрации США, Байден обладал практически абсолютной властью над этой страной и его слово было законом для всех, включая президента Украины.

В одном из интервью он прямо в этом признался, вспомнив один разговор с Петром Порошенко: «Петро, ты не получишь свой миллиард долларов. Хорошо, можешь оставить своего генерального прокурора, но пойми, если ты сделаешь это, мы тебе не заплатим».

Учитывая тесную связь нынешнего президента США с Украиной и ее властями, а также степень его влияния на них, роль Байдена в разжигании и эскалации украинского конфликта действительно стоит расследовать

Может, он помогал своим протеже, опасаясь раскрытия какой-то информации? Почему Соединенные Штаты вообще ввязались в конфликт практически напрямую, вместо того чтобы выдержать нейтральную позицию? Где в итоге оказались эти 100 с лишним миллиардов долларов «помощи Украине»? Как она связана с крахом уже второй криптовалютной биржи?

Однако, получив места в конгрессе, республиканцы, вероятно, забудут о своих обещаниях. Разумеется, судить еще рано, но похоже, что никаких сенсаций не будет.

Республиканцы назначат «аудиторский комитет», который не найдет в украинской черной дыре никаких концов. Расследование против Байдена обернется фикцией: дедушка уйдет на пенсию и на этом все закончится.

Unsplash

Если бы республиканцы выполнили свои предвыборные обещания и немедленно объявили о прекращении финансирования Украины, конфликт мог бы уже закончиться. Видимо, они ставят мнение спонсоров из американского ВПК выше воли самих избирателей, которые отдали им свои голоса.