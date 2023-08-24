Эксклюзив 24 августа 2023, 14:25 Решение приняли. БРИКС+ станет новым локомотивом международной политики Политолог Станкевич: после расширения БРИКС станет локомотивом незападного мира РИА «Новости»

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К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР в 2024 году присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич заявил «360», что богатые ресурсами и опытом выживания в условиях санкций страны сделают БРИКС влиятельным конкурентом коллективного Запада.

Идея Китая

Расширение состава БРИКС, по его словам, стало главной темой состоявшегося в Йоханнесбурге саммита. Политолог заявил, что она выходила за рамки технического увеличения числа участников объединения.

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«На самом деле, это вопрос о смысле существования блока, его перспективах. Это была дискуссия», — сказал он.

Расширение блока, напомнил Сергей Станкевич, инициировал Китай, для которого настал непростой период. Именно этот участник БРИКС заинтересован в быстром присоединении новых членов. Расширенный состав блока дал бы ему возможность перенаправить торговые и инвестиционные планы с тех рынков, на которых его ограничили санкциями, на те, где приветствуют. Главными для КНР по-прежнему остались США и Евросоюз.

Новые участники

«Россия и ЮАР в принципе с расширением соглашались, хотя и не быстро. Индия и Бразилия выражали некоторые сомнения и опасения. Но в итоге сторонам удалось найти компромисс», — заявил политолог.

Участники объединения приняли правила дальнейшего расширения и решили, кто попадет в следующую волну приема. Состав Сергея Станкевича не удивил.

«Два нефтяных гиганта — ОАЭ и Саудовская Аравия усилят и энергетические, и финансовые активы БРИКС. Что касается Египта и Аргентины, то тем самым укрепляется представительство двух важнейших континентов — Африки и Южной Америки», — объяснил специалист.

Сергей Станкевич назвал Иран ценным не только благодаря его нефти и газу, но и уникальному опыту многолетнего выживания в условиях жестких санкций со стороны коллективного Запада. По его словам, это пригодится, потому что западной коалиции не понравится создание и расширение такого геополитического конкурента, как БРИКС.

Создание БРИКС+

«Решение о расширении состоялось, превращение пятерки в десятку — это ближайшая перспектива. Важно, чтобы все было благополучно оформлено», — заявил политолог.

По его прогнозу, БРИКС+ станет и экономическим, и геополитическим локомотивом незападного мира. Это повлияет на всю систему международных отношений.