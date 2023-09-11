Эксклюзив 11 сентября 2023, 13:12 Решение Эстонии конфисковать активы России сравнили с пиратством Юрист Хаминский: изъятием российских активов Эстония нарушит свою конституцию Unsplash

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Решение властей Эстонии конфисковать активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине нарушит нормы конституции балтийской республики, гарантирующие защиту частной собственности всех людей вне зависимости от гражданства. Так прокомментировал «360» инициативу эстонских властей юрист и член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

Он пояснил, что бывшие страны Балтии после обретения независимости вступили в негласное соревнование: кто покажет себя большим европейцем. Но выбрали для этого путь агрессивной риторики в адрес России.

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Эстония в этот раз оказалась в лидерах, так как стала первой страной, заявившей о подготовке процедуры по конфискации собственности российских предпринимателей на своей территории.

Речь идет как о компаниях, так и о частных бизнесменах. Фактически россиян лишат их имущества и активов только из-за гражданства. Хотя в конституции Эстонии предусмотрены равные права как для граждан страны, так и для иностранцев.

Несмотря на то, что 32-я статья основного закона балтийской республики предусматривает неприкосновенность и защищенность частной собственности, она разрешает отчуждение без согласия владельца в предусмотренном законом порядке и с выплатой компенсации. Обжаловать это решение собственник может через суд.

Если говорить о новых законах, то они не могут устанавливать правовые последствия за события, произошедшие до их принятия. Это тоже конституционная норма. Александр Хаминский юрист

Хаминский напомнил, что несколько веков назад европейские страны разрешали пиратам в обмен на присягу монарху грабить иностранные корабли в отдельной зоне Мирового океана. Добычу корсары делили с властями. Правовой беспредел, на который готова пойти Эстония, очень похож на такую практику.

«Но даже проповедуя пиратские методы, всегда нужно соизмерять свои желания и свои же возможности. Иначе можно нанести непоправимый вред собственному здоровью», — предупредил юрист.

О подготовке закона, который разрешит конфискацию российских активов, объявил министр иностранных дел Эстонии Маргух Цахкна. Он подчеркнул, что после разработки документа в правительстве его отправят на рассмотрение в парламент.

Известно, что мера коснется активов российских предприятий на территории страны на сумму 35 миллионов евро. Данные о собственности возьмут из международного реестра, который Совет Европы начал создавать в мае этого года. Средства направят для компенсации ущерба Украине.