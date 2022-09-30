Как иностранные СМИ отреагировали на речь Путина | 360°

Мир 30 сентября 2022, 22:00 Поделиться Telegram

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Viber Президент России призвал Украину к переговорам. Речь Путина глазами иностранных СМИ The Financial Times: президент России призвал Украину к переговорам kremlin.ru

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Иностранная пресса не смогла пройти мимо церемонии подписания договоров по итогам референдумов о вхождении новых территорий в состав России. Западные журналисты назвали решения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей аннексией регионов Украины. Так же раньше говорили и о Крыме. Правда, теперь зарубежные СМИ вдобавок едва не обвинили российского лидера Владимира Путина в стремлении использовать «все имеющиеся в распоряжении России средства» для защиты территорий.

The Financial Times

Международная деловая газета The Financial Times опубликовала материал под заголовком «Владимир Путин аннексировал четыре украинских региона». Более того, по версии издания, сама речь политика ознаменовала дальнейшую эскалацию боевых действий.

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«Президент России призвал Украину к переговорам о прекращении конфликта, но сохранил сильнейшую злость на киевских „настоящих хозяев“ на Западе, которых он обвинил в попытке „уничтожить“ Россию». Аннексия — это драматическая попытка поднять ставки в конфликте, поставив их под ядерный зонтик России», — написало СМИ.

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В материале уделили большое внимание словам главы Украины Владимира Зеленского. Его своеобразным ответом Путину стало заявление об официальной подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО. Правда, The Financial Times не стала уточнять, что уставные правила альянса не позволят принять Украину в блок. Пока Путин произносил свою речь, добавила газета, украинские войска продвигались дальше на Восток.

The Mirror

Британское издание The Mirror в своей публикации пошло дальше — назвало Путина не президентом или политиком, но тираном и военачальником, чьи войска «захватили» четыре украинские области.

«Что является незаконным шагом, широко осуждаемым и непризнанным международным сообществом. <…> Миниатюрный деспот выглядит крошечным по сравнению с четырьмя высокими вождями Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, когда все они складывают руки вместе, как спортивная команда», — подчеркнул автор материала.

Помимо роста президента, иностранное СМИ обратило внимание на сам ритуал пожатия рук. Его издание назвало причудливым. Так газета лишний раз продемонстрировала, что в их материалах довольно много оценочных суждений.

CNBC

Американский канал CNBC опубликовал материал, где наравне с некоторыми другими иностранными коллегами назвал вхождение территорий в состав России аннексией. Правда, автор статьи заявил об аннексии всей Украины, а не отдельных ее частей.

«Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности», — процитировал канал президента США Джо Байдена.

CNBC также подчеркнул, что политик резко раскритиковал российского коллегу. А главной целью Путина СМИ назвало воссоздание Российской империи в советском стиле.

Der Spiegel

Немецкое издание Der Spiegel также назвало присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей аннексией, а референдумы — фиктивными. Речь Путина автор материала описал как объяснение «силового смещения границ».

«Шаг будет широко осужден на международном уровне. И Киев объявит о реакции. <…> Другие государства не признают аннексию, а решительно осуждают ее», — подчеркнуло издание.

В статье добавили информацию о якобы успехах ВСУ и отметили, что руководство Киева неоднократно заявляло, что продвигаемая Кремлем «аннексия» не меняет стремления Украины «освободить» свою территорию.

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