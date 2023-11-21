Эксклюзив 21 ноября 2023, 12:06 Реальная поддержка или насмешка? США пообещали Киеву помощь на 100 млн долларов Политолог Михайлов: пакет помощи на 100 млн долларов для Киева — насмешка США РИА «Новости»

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Минобороны США объявило о решении страны выделить Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Вероятно, это должно было приободрить Владимира Зеленского и его окружение. Однако, если посмотреть правде в глаза, такой шаг выглядит скорее насмешкой над киевским режимом, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

Денег хватит на неделю

«На самом деле выделение Украине пакета помощи в 100 миллионов долларов — фактически насмешка над украинским режимом. Этих денег, по моим предположениям, хватит максимум на неделю. И то все зависит от того, что включает в себя этот пакет», — подчеркнул эксперт.

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В случае если речь идет о серьезном вооружении, сумма в 100 миллионов может покрыть только незначительную партию помощи.

«Это насмешка. И в принципе, я думаю, большая часть опять же этих денег останется в самих Соединенных Штатах, еще часть будет разворована не сбежавшими из страны украинскими военными, а остальное никак, конечно, не спасет ситуацию», — выразил уверенность собеседник «360».

Штатам не до Украины

Михайлов обратил внимание, что на фоне обострения ближневосточного конфликта США стало откровенно не до Украины. Вместе с тем обещанную поддержку оказывать нужно, поэтому в ход идут и другие инструменты

«Уменьшение официальной военной помощи, как отмечают эксперты, аналитики, заменяется помощью неких негосударственных фондов, европейских и американских, которые выделяют средства на поддержку украинского режима», — пояснил он.

Таким образом, если брать все каналы поддержки в комплексе, можно предположить, что Украина еще будет держаться некоторое время, заметил Михайлов. Но срок этот будет недолгим.

«Если бы украинский режим рассчитал только на эти 100 миллионов долларов, то времени ему осталось бы очень немного. В любом случае, повторюсь, эта сумма выглядит насмешкой. Вместе с тем общая тенденция такова, что Украину будут продолжать легонечко поддерживать, пока на фронте перемалывается все больше украинских солдат», — заключил политолог.