Эксклюзив 19 ноября 2022, 14:05 «Разжигает старые аппетиты». Польшу уличили в желании отнять украинские земли Премьер-министра Польши Моравецкого заподозрили в желании аннексировать Волынь и Галичину Unsplash

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Власти Польши пообещали продолжить поддержку Украины. На самом деле за словами о желании помочь стоит намерение аннексировать Волынь и Галичину, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора». Специально для «360» он рассказал, чем может обернуться неосмотрительная политика польского руководства.

Далее — прямая речь.

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Польша нацелилась на украинские земли

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил замечательное: «Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну — отвернуться от Украины. Если Польша ее не поддержит, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама собой».

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Самое смешное то, что пан Моравецкий говорит это сразу после того, как именно Украина чуть было не втянула Польшу в войну с Россией. И в Польше это понимают очень многие — как политики, так и простые граждане. Возможно, понимает и сам Моравецкий, но русофобия и амбиции настолько сильны, что он просто не в состоянии признать это открыто.

Да и насчет Украины у Польши свои планы, наверняка. Что-то мне подсказывает, что Польша не очень-то желает победы Украины в этой войне. А помогает лишь для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, выпивая жизненные соки из украинского государства и ослабляя Россию. Причем ослабление России — задача в этой схеме второстепенная. Главное внимание — именно на Украину, а конкретно на те земли, которая Польша считает своими — Волынь и Галичину.

От Схидних Кресей никто не отказывался, но Польша хочет обставить все это цивилизованно и с гарантией того, что Украина не окажет никакого сопротивления.

РИА «Новости»

Польские амбиции приведут к краху страны

Только в Польше не понимают одного — схема очень рискованная и есть реальный риск втягивания Польши в прямое военное противостояние с Россией. Причем в том формате, когда блок НАТО не задействует пятую статью устава, и Польше придется справлять одной. Ну, может еще прибалты придут на помощь. Но в этом случае не гарантированная даже помощь остальных стран НАТО оружием, так как арсеналы альянса уже сильно истощены. А у самой Польши из-за хитрых комбинаций практически нет танков, так как старые отданы Украине, а новые от Германии не получены. Вроде есть какие-то поставки американских «Абрамсов», но это пока единицы, и когда Польша получит нужное количество — вообще неизвестно.

Польша снова играет в очень опасную игру, в которую в своей истории играла уже не раз, но ни разу не выиграла. Какие-то они необучаемые. Многовековое желание стать главной славянской империей никуда не исчезло, несмотря на то, что это желание не раз приводило Польшу к полному краху и потере государственности.

И сейчас Украина для Польши токсична и смертельно опасна, потому что разжигает старые аппетиты, и слюны выделяется столько, что мозг отключается напрочь. Только что Польша была на грани большой войны с очевидным концом в виде мировой катастрофы, и тут же Моравецкий заявляет, что поддержка Украины — единственный приоритет Польши на данное время.

Ще польска не сгинела, но пан Моравецкий над этим активно работает.