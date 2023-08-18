Мир 18 августа 2023, 18:28 Разоружить и рассорить с Россией. Безнадежные виды США на КНДР Политолог Марков: США хотят уговорить КНДР отказаться от дружбы с Россией РИА «Новости»

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Американцы предложили КНДР начать диалог о ядерной разрядке. Разумеется, односторонней — речь идет только о Северной Корее. Однако республика не собирается лишать себя единственной защиты против возможной агрессии Соединенных Шатов. Поэтому Ким Чен Ын едва ли станет впустую тратить время на встречу с Джо Байденом. Тем более что предыдущие переговоры — с Дональдом Трампом — ни к чему не привели.

США захотели поговорить с КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос сокращения корейских арсеналов ядерного оружия.

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Дипломат отметил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий. Пока Ким Чен Ын не ответил на предложение. Зато Минобороны КНДР обвинило американских военных в переброске ядерного оружия в Южную Корею.

Известно, что американцев обеспокоили данные их разведки о возможном запуске северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты во время встречи лидеров США, Японии и Южной Кореи. Трехсторонний саммит стартовал 18 августа в Кэмп-Дэвиде.

Северная Корея не пойдет на поводу у США

Кандидат политических наук Сергей Марков рассказал «360», что американцы очень боятся ядерной войны с Россией. Статистика CNN говорит, что о своей тревоге по поводу такой страшной развязки сообщили 83% респондентов.

Президент США Джо Байден понимает, что подобные настроения — проблема для его избирательной кампании. Он пытается придумать, как успокоить население Соединенных Штатов с точки зрения ядерных перспектив. Сергей Марков политолог

Северная Корея уже обладает ядерной бомбой, а ее ракеты могут достигать территории США. Поэтому американское руководство хочет начать переговорный процесс и тем самым немного успокоить население.

«Вторая причина беспокойства США связана с тем, что в КНДР побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Это неслучайное совпадение, что сразу после его визита американцы захотели переговоров. Дело в том, что Россия готова выйти из санкций против Северной Кореи», — сказал Марков.

По его словам, Соединенные Штаты хотят отговорить Ким Чен Ына от сотрудничества с Россией и провести разоружение. Взамен американцы пообещают вывод ядерного оружия из Южной Кореи. Однако КНДР ни за что не отдаст главный козырь при обороне от возможной агрессии США.

Пустая риторика Байдена

Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что северокорейский лидер едва ли станет общаться с Байденом. Недаром до сих пор нет никакого ответа от КНДР. При этом у Ким Чен Ына уже есть опыт общения с американским президентом.

Пять лет назад, в 2018 году, в Сингапуре состоялась первая в истории встреча президента США (тогда страной руководил Дональд Трамп) с лидером Северной Кореи. Главной темой переговоров было ядерное разоружение КНДР. Однако после этого события никаких перемен в отношениях двух стран не произошло, отметил эксперт.

После той встречи в отношениях Соединенных Штатов и Северной Кореи ничего не изменилось. Поэтому никто не будет попусту тратить время. Байдену просто нужно привлечь избирателя на свою сторону. Вот он и говорит, что займется денуклеаризацией Корейского полуострова. Виктор Литовкин военный эксперт

Для Северной Кореи, уточнил Литовкин, невозможно согласиться на ядерное разоружение. Ведь американцы обустраивают на полуострове свои военные базы, перегоняют туда подводные лодки со стратегическими ракетами, самолеты, способные нести ядерные боеголовки. Поэтому все заявления Байдена — лишь предвыборная риторика.