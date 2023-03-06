Мир 06 марта 2023, 21:37 «Раздрай полный». Стремление ВСУ биться за Артемовск назвали способом отчитаться за деньги Политолог Олейник: ВСУ не готовы к боям за Артемовск и наступлению на ВС России РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался за продолжение боев в Артемовске, рассказали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. До этого западные СМИ сообщали, что главком предлагал вывести оставшиеся войска из города, чтобы сохранить остатки соединений. Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», что биться за Артемовск собираются только для того, чтобы показать, что выделенные США средства «не улетели на ветер».

Далее — прямая речь.

Байден обозначил новую линию столкновения

Разногласия были и есть. Военные думают об армии, а политики — о политике. Почему сегодня поменял свою позицию Залужный? Очевидно, что для Запада [вооруженный конфликт] — это не амораль, это прибыль, когда видят, что есть большие потери, нет желания, украинские военные не видят ролики и не знают реальную ситуацию с призывом, что там отказываются выполнять приказ. Технику дадут <…> скорее всего предполагают, что столкнутся с феноменом Афганистана.

Что указывает на эту ситуацию или оценку — то, что неслучайно Байден <…> который 126 дней в прошлом году не был на рабочем месте <…> прилетел специально, для него это очень непростое решение с точки зрения безопасности, возраста и так далее. Вообще-то он немного делал визитов, а тут вынужден прилететь и собрал страны, которые граничат с Украиной, Белоруссией, Россией у Калининграда — это Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. Те, которые имеют практические территориальные претензии. О чем разговор был? Почему этот восточный бастион собирали? Потому что это реально следующая линия или обороны, или столкновения, это будет в зависимости от ситуации.

РИА «Новости»

Удержать любой ценой

Поэтому понятно — Зеленскому не сдавать (Артемовск — прим. ред.) <…> помните — «Бьется сердце Мариуполя, значит, жива Украина» и так далее. Это же говорил Зеленский. Там же тоже ситуация плохая. И Байден говорит — «Ребята, нужны победы». Почему они так настаивали на наступлении? Потому что необходимо избирателей, конгресс убедить, что деньги-то не на ветер. Там же стоит вопрос ревизий. Поэтому, конечно, из Америки намекнули — «Ты давай заканчивай, любыми путями удерживай Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), готовьте наступление». В принципе, к наступлению (ВСУ — прим. ред.) не готовы еще, и еще техника даже не собрана. Залужный что просил — 300 танков, а дали пока, по-моему, 40 или 50, а все остальное собирают. Так где 300? Самолеты просили, им не дали и не дадут.

РИА «Новости»

Артемовск не объединит украинское общество

Американцы видят, что по всем параметрам сейчас проигрышная ситуация. Зачем необходимо не атаковать и не сдавать? Чтобы выйти на такие условия — «ни ура, ни караул», чтобы начинать продвигать повестку подписания соглашения «Минск-3», условно. «Давайте все за мир», то есть отложенный [вооруженный конфликт], чтобы дать возможность перегруппироваться.

Понятно, что это не окончательное слово сказал Зеленский. Просто, скорее всего, убедил своих старших хозяев — лондонских и вашингтонских — «Скажите Залужному, чтобы он заканчивал двойную позицию занимать, это расслабляет и раскалывает общество». И второе — чтобы он сказал об этом сам, чтобы в обществе сказали: «Мы едины как никогда». Но так единство демонстрируют только члены банка, а там раздрай полный.