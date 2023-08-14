Эксклюзив 14 августа 2023, 19:01 «Разбор полетов». Что происходит в Африке? Корреспондент «360» Конова: переворот в Нигере — продолжение борьбы за свободу Телеканал «360»

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Африка стала горячей точкой мира во всех смыслах после переворота в Нигере. Расположенная в регионе Сахель самая бедная страна континента заставила понервничать бывшую метрополию в лице Франции и вызвала обеспокоенность со стороны США. Это не первый переворот в странах Африки и в Нигерии в частности. Но все это стало частью длительной борьбы с колониальным прошлым и путем африканских стран к свободе от бывших оккупантов. Об этом в своей колонке написала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

Переворот в Нигере

С тех пор, как в Сети появились первые кадры мятежников из Нигера, мир узнал всю подноготную одной из беднейших стран планеты.

Мятеж затеял командующий президентской гвардией Нигера Омар Чиани, как писали журналисты Al Jazeera, он много лет сражался с боевиками из исламистских радикальных организаций. Боролся с работорговлей на севере Нигера. Говорят, первые демократические выборы в стране — его заслуга.

Что произошло в наши дни — дело темное. Основная версия: Базум хотел убрать Чиани с поста. Но когда переворот случился, Чиани сказал, что личные счеты сводить не собирался, а отстраненный силой президент плох тем, что не может справиться с террористическими угрозами, нависшими над страной.

Франция играла свою роль в борьбе с терроризмом в Африке

Вспомним самые громкие примеры. 2016 год. Кровавая бойня в Гран Бассаме. Это фешенебельный курорт Кот-д’Ивуара. Курортное местечко атаковала группа из шести вооруженных до зубов боевиков. По словам очевидцев, «они стреляли по всему, что движется». Несколько десятков погибших. Ответственность за теракт тогда на взял филиал «Аль-Каиды»*.

В ходе нападения погибли и французы. Вот какой была реакция: на тот момент министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан оптимистично рапортовал: «Мы окажем помощь странам региона Сахель (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер, Чад) в борьбе против этих новых форм терроризма, к которым они не привыкли».

Как благородно, на первый взгляд. Вот вам добрая помощница Франция, у которой есть уже и опыт борьбы с преступниками на территории Африки, вот вам злые террористы. Угроза всему миру!

Что же не устроило население? Колониальная эпоха прошла, и формула взаимоотношений между Европой и жителям и Африки чуть-чуть поменялась еще в 60-х годах прошлого века.

Выглядеть она стала примерно так: вот вам, дорогая Африка, демократия, смотрите, какая красивая, а вы нам взамен, как и раньше, ресурсы, почитание и уважение.

Самая показательная история — с отрицанием такой формы сосуществования с бывшим колонизатором — связана с событиями в Мали.

Военная операция Франции в 2013 году против повстанцев-туарегов

Франция вообще виртуозно пользуется застарелыми африканскими конфликтами, чтобы не терять влияния в регионе. Народ туарегов после обретения странами Африкой независимости остался без собственной земли. Их территорию разделили бывшие метрополии разделили между современными Нигером, Мали, Алжиром, Ливией и Буркина-Фасо. Народ потребовал создания собственной страны — Азавад. После нескольких восстаний туареги получили автономию, но мир оказался недолгим.

В 2012-м году началась война с центральным правительством Мали. Туареги сформировали национальное движение за освобождение Азавада, а спустя несколько месяцев провозгласили создание независимого государства на севере страны.

Повстанцы даже опрос опубликовали на своем сайте — интересовались у пользователей, поддерживают они их или нет. Это чтобы никто не воображал себе некое дикое племя, чем грешат иногда европейцы.

Радость победы была омрачена внутренними противоречиями: туареги разделились на светских националистов и религиозных радикалов. Осенью 2012-го обстановка накаляется и власти Мали на фоне тяжелого положения на фронте направляют в ООН просьбу об иностранном вмешательстве для борьбы с повстанцами.

Исламисты тем временем пробираются к центру Мали. Французские вооруженные силы начинают операцию «Сервал». Они ударили по позициям исламистов в нескольких городах на севере страны.

Одновременно несколько сотен солдат Французского легиона ступили на землю Африки и вступили в борьбу совместно с регулярной армией Мали. Не буду перечислять все события, но промежуточный итог был такой — повстанцы отступали, растворяясь в песках пустыни. Им требовалось время, чтобы зализать раны.

Ребрендинг операции «Сервал» в июле 2014-го в «Бархан»

Зона проведения — Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад. Официальная цель — борьба с международным терроризмом, плотно окопавшимся в Сахеле. Интересы экономические — добыча в Нигере урана, очень важного ресурса для Франции, со значительной долей АЭС в национальной энергетике. Есть и военные аспекты: африканские страны — отличный плацдарм для отработки взаимодействия разных родов вооруженных сил.

Нелегко приходилось ребятам из Франции, что сказать. Жара, источники воды практически отсутствуют, случаются песчаные бури. Военная техника не приспособлена к таким условиям, год за годом она выбывает из строя. Операция становится черной дырой для бюджета страны. Финансирование сокращается.

Промахов у французских военных было немало. В 2016-м убили и тайно похоронили местного мальчика. Они приняли его за шпиона, а он оказался обычным пастухом.

Кровавая свадьба

В 2021-м происходит еще одна трагичная история. Небольшая деревня в центре Мали. Накануне всем миром праздновали свадьбу. Торжество решили продолжить и на следующий день. Мужчины и подростки помолились вместе, а затем за разговорами спрятались в тени деревьев. Час спустя несколько десятков гостей свадьбы были убиты французскими военными самолетами.

Все жертвы — мужчины в возрасте от 23 до 71 года. Французы говорили, мол, там боевики. В ООН провели расследование, которое доказало, что в ходе авианалета погибли три исламиста, все остальные были мирными жителями.

Согласно опросу Французского института общественного мнения (IFOP), в январе 2021 года 51% французов высказался против проведения операции «Бархан» в Мали.

Иллюзия антитеррористической операции была развеяна, как песок меж пальцев. «Бархан» свернули. Мали и Буркина-Фасо прямо указали французам на дверь.

А что Россия? А Россия никогда не поддерживала перевороты

Сколько бы ни искал Запад руку Кремля в событиях, произошедших в Нигере, найти след невозможно: его попросту нет. Зато у жителей Африки есть уверенность в том, что пора что-то менять.

Один из основных идеологических посылов, который Россия продвигает на африканском направлении, — совместная борьба с неоколониализмом.

Станет ли происходящее в Нигере переломным событием для Африки и всего мира? Нам остается только наблюдать. Интересное чувство, правда? Когда понимаешь, что время, в котором ты живешь, непременно станет параграфом в новых учебниках истории.