Эксклюзив 20 января 2024, 01:48 «Разбор полетов» ближневосточного клубка. Как появились иранские прокси? Корреспондент «360» Кононова: Иран и США устроили прокси-войну Телеканал «360»

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Ближний Восток пылает, и речь уже не только про эскалацию арабо-израильского конфликта в секторе Газа: теракт в городе Керман, ракетные удары Ирана по «шпионским центрам Израиля» в Эрбиле, атаки йеменских хуситов по кораблям в Красном море и ответ от США. В центре внимания — Иран и США. И пока эти крупные игроки не готовы к прямому боестолкновению, они используют своих региональных партнеров. Так и выглядит прокси-война. Что представляют из себя иранские прокси? За что они борются? И какую роль в противостоянии на Ближнем Востоке может сыграть Россия? Корреспондент «360» Елена Кононова проанализировала ситуацию.

Далее — прямая речь.

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Без экскурса в историю тут, уж простите, не обойтись: Иран

Знаете, кто это? Мохаммед Реза Пехлеви. Это последний шах Ирана, ограбивший свою страну на миллиарды долларов. Он любил деньги и Америку.

С одной стороны, Иран в годы правления шаха блистал — тут тебе и казино, и ночные бары, девушки в мини-юбках, в общем, о законах шариата речи не шло. И при этом авторитарный однопартийный режим. Экономические проблемы.

В 1971-м по всему Ирану, особенно пышно в древнем городе Персеполь, празднуют 2500-летний юбилей со дня основания Персидской империи. Для транспортировки гостей закуплены дорогие автомобили, цветы привезены специально из Франции, богатые дамы кутаются в меха… А в это время большая часть населения Ирана буквально умирает от голода из-за недавней засухи.

Кажется, это была точка невозврата. В 1978 году в Иране, в городе Кум, полиция расстреляла демонстрацию протестующих студентов, затем последовали еще более ожесточенные протесты. И вот — Исламская революция.

РИА «Новости»

Саддам Хусейн порадовался нестабильности соседей и начал войну

Он хотел захватить иранскую провинцию Хузестан — на фронтах этого противостояния и зародился иранский Корпус стражей Иреволюции. Да, мы приближаемся к той точке, из которой потом возникнут очертания иранских прокси.

КСИР, о котором мы стали слышать все чаще, — это нечто вроде альтернативных вооруженных сил страны. ЧВК с религиозными основами, если хотите. Корпус существует одновременно вместе с армией Ирана, но возможностей у него, по сути, больше.

«Хезболла»

По образцу КСИР на Ближнем Востоке были сформированы и другие шиитские формирования. Одно из первых таких формирований — ливанская «Хезболла». Это одновременно и военное, и политическое движение в Ливане, которое объединяет в себе шиитов, желающих установления в стране исламского государства. Вроде бы политическая партия. Только вот у этой партии есть собственная армия, которая независима от Вооруженных сил Ливана.

Pxhere

В наши дни лидер «Хезболлы», Хасан Насралла, напрямую говорит о том, что это американцы виноваты в затягивании войны в секторе Газа. Ну вот совсем он не любит американцев, в каждом слове чувствуется:

«Американцы, помните о ваших поражениях в Ливане, Ираке и Афганистане, а также о вашем унизительном бегстве из Афганистана. Помните, что те, кто победил вас в Ливане в начале восьмидесятых, все еще живы, и сегодня с ними также их дети и внуки».

А теперь переместимся в загадочный Йемен

Йемен находится на входе в Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив и отделяющий Аравийский полуостров от Африки. Это один из важнейших и наиболее оживленных морских путей в мире.

А сейчас посмотрите на военный парад йеменских хуситов. Ну чтобы лишний раз убедиться, что суда в Красном море они не из рогаток подбивают.

Из-за йеменских хуситов крупнейшие в мире грузоперевозчики меняют маршруты. Хуситы непреклонны: атаки — это их ответ Израилю, и пока военные действия в секторе Газа не прекратятся, они не перестанут таким образом выражать свой протест.

Хуситы пытаются ввести блокаду Израиля, что крайне не нравится коллективному Западу. Ну кому понравится парализованное судоходство? Как ответили Соединенные Штаты? Как обычно — решили устроить маленькую военную операцию и показать всему миру, что Америка способна приструнить любых повстанцев. Удары мщения посыпались на Йемен. Но Йемен, кажется, не остановить.

«По последним данным, при мобилизации в Йемене в лагерях тренируются около миллиона человек, которые готовы идти на священную войну против Израиля. И это дает вызов США и их интересам в регионе», — заявил политолог Дмитрий Бридже.

А кто такие эти хуситы вообще?

Движение «Партизанов Бога», то есть хуситов, появилось в 90-е. Свое название они получили в честь самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси. К началу 2000-х годов хуситы уже контролировали север Йемена.

Если говорить про религиозный контекст, хуситы представляют собой шиитское меньшинство страны — зейдитов. В западных СМИ очень любят писать, что йеменские хуситы — это марионетки Ирана, они полностью зависят от Тегерана в своих решениях. Но… Нет! И у «Хезболлы», и у йеменских хуситов своя голова на плечах, свои цели.

«Ансар Алла» — йеменцы, и они хотят только одного — чтобы им дали жить так, как они живут. Чтобы никакая Саудовская Аравия к нем не лезла… Йеменцы — это нация, которая живет в родоплеменном строе. Они хотят жить так и дальше. Они хотят быть свободными. От чего? От XXI века. Насколько это возможно. Но иранцы им поставляют оружие. Не жалеют. Они этим оружием пользуются. Умеют ли? На эту тему много шутят. Не далее как в 1988 году я сам, будучи военным переводчиком, обучал йеменцев пользоваться ЗРК. Офицеров и солдат. Олег Гущин востоковед

РИА «Новости»

А что в итоге и какая роль здесь у России?

По идее, чтобы сбавить накал сегодняшних событий, должны закончиться военные действия в секторе Газа. Россия, напомню, всегда выступала за создание суверенного государства Палестина. А спроси представителей иранских прокси, чем должен закончиться конфликт, они скажут, что Израиль должен перестать существовать. Тут уж все привычные Ближнему Востоку противоречия между суннитами и шиитами уходят на второй план, цели-то другие — Палестина без Израиля, арабский мир без влияния США.

Кстати, еще в 2012 году легендарный американский политик Генри Киссинджер заявил, что Израилю как государству осталось существовать около 10 лет. А Владимир Жириновский говорил, что третья мировая война начнется с конфликта Израиля и Ирана.

Пророчества — дело ненадежное. Россия же в любом случае отстаивает идею равноправного существования всех стран на планете и никогда не высказывала поддержку безнаказанным бомбардировкам одного государства другим.

По мнению политологов, не за горами тот день, когда Россия станет арбитром, судьей, который поможет потушить угли на Ближнем Востоке. При каких обстоятельствах? Увидим.