The Sun: У США есть четыре сценария ядерного удара по России | 360°

Мир 07 октября 2022, 21:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британия в истерике. Почему ядерного удара России ждать не стоит Военный эксперт Джерелиевский: ядерная истерия призвана подготовить Запад к переговорам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Британская газета-таблоид The Sun написала о четырех вероятных ответах США на применение Россией ядерного оружия. Правда, эксперты назвали эти сценарии нереалистичными. Они уверены, что это попросту ядерная истерия, которая призвана подготовить западной общество к переговорам с Москвой.

Сценарии ответа США в случае ядерного удара России

У США есть четыре сценария ядерного удара по России, если Москва применит свое ядерного оружия на Украине. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Реклама

По данным СМИ, первый вариант — это «полномасштабный ядерный ответ» в виде ударов по России. Правда, его специалисты считают маловероятным. Дело в том, что он приведет к эскалации конфликта. Тогда начнется «ужасающая полномасштабная ядерная война между Западом и Россией».

Реклама

Следующих вариант развития событий, по версии The Sun, — удар по российским войскам на линии фронта на Украине. Третьей возможной мерой издание назвало удар по Черноморскому флоту. Четвертой — точечный удар по кораблю или подразделениям России, которые ответственны за применение ядерного оружия.

Ядерная истерия в СМИ

США сейчас ни про какой сценарий не говорят. По их мнению, России не готовится наносить никакие ядерные удары. Об этом «360» рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Это таблоид The Sun, который не имеет никакой возможности иметь источники в разведке США. <…> Истерию нагоняют на Туманном Альбионе, подогревают своих собственных читателей и хайпуют на этой теме, рисуя абсолютно нелепые с военной точки зрения сценарии», — отметил он.

Михайлов также подчеркнул, что российский ядерный потенциал на сегодня наиболее мощный по своим средствам доставки на планете. Нет таких «горячих голов», которые будут с ним соревноваться.

«Рассчитано на очень низкопробную публику. И уровень журналистики соответствующий», — подчеркнул Михайлов.

Запад готовит общество к переговорам с Россией

Военный эксперт Борис Джерелиевский также считает, что некоторые СМИ сейчас попросту нагоняют ядерную истерию. По его словам, это происходит, чтобы подготовить западное общество к переговорам и некому торгу.

«Шла очень усиленная демонизация и России, и Владимира Путина лично, поэтому сейчас не так легко объяснить западному обществу, почему нужны переговоры, почему нужно на них идти. В данном случае ядерная истерия должна дать такие основания, дескать, мир на пороге войны, мир на пороге гибели, поэтому мы должны договариваться, с кем угодно», — подчеркнул Джерелиевский.

Он напомнил, что президент США Джо Байден не так давно заговорил о Карибском кризисе. Политик подчеркнул, что с того момента мир не был так близок к войне, как сейчас. Настал момент, когда энергетический кризис вышел из-под контроля Вашингтона, уверен Джерелиевский.

«Они понимают, что ситуация для них неуправляемая. <…> Они прекрасно понимают, что мы не применим ядерное оружие. <…> Но вопрос состоит в том, насколько нам нужно с ними договариваться. Возможно, стоит подождать, когда они окажутся в еще более тяжелом положении», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в случае же поражения центров принятия России, автоматически наносится ответный удар. И здесь никаких вариантов нет.

«Как сказал наш президент, без России мир не будет существовать», — заключил Джерелиевский.

0 0 0 0 0 1