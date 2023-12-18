Мир 18 декабря 2023, 13:52 Раскрыты потери Евросоюза от антироссийских санкций РИА «Новости»: Евросоюз потерял 1,5 млрд долларов из-за антироссийских санкций РИА «Новости»

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Закупки сжиженного природного газа странами Евросоюза после отказа от российского энергоносителя привели к переплате в 185 миллиардов евро. А общие потери европейских государств из-за антироссийских санкций составили 1,5 миллиона долларов. Об этом в своей колонке написала колумнист РИА «Новости» Елена Савельева со ссылкой на подсчеты МИД России и Евростата.

Переход на новых поставщиков газа заставил страны Евросоюза увеличить расходы до 15,2 миллиарда евро в месяц. При этом Россия продавала энергоноситель по ценам в почти в три раза ниже — 59 миллиарда.

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За два года действия санкций общий расход составил 304 миллиарда евро с переплатой в 185 миллиардов.

При этом Россия, несмотря на действующие ограничения, продолжает поставки газа в Евросоюз, но в объемах в четыре раза меньше, чем раньше. Но даже это позволило стране заработать 14 миллиардов евро. Главными покупателями стали Испания и Бельгия, заинтересованные в закупках сжиженного природного газа (СПГ).

Как отметил специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness Джонатан Норонха-Гант, все усилия ЕС по отказу от поставок российского энергоносителя через трубопроводы пошли прахом.

«Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды», — оценил он.

Спрос на СПГ растет во всем мире. Поэтому, когда биржевые цены в Европе идут вниз, поставщики тут же переориентируют свои поставки на азиатский рынок. Осознание того, что санкции загнали бывших главных покупателей российского сырья в угол постепенно начало приходить.

«Истерику Запада можно понять: ведь дело не только в газе. Совокупный убыток ЕС в российском МИД оценили в 1,5 триллиона долларов», — напомнила автор.

Оказавшись в сложных условиях с энергоносителями, страны ЕС только в прошлом году для поддержки работы энергоемких производств выделили 600 миллиардов евро. Это помогло сохранить заводы в рабочем состоянии, но общее падение производства упало на 11% во всем Евросоюзе, а в Германии началась первая за 30 лет рецессия. Ведущая страна блока способна утянуть за собой и другие государства.