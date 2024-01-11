Эксклюзив 11 января 2024, 16:16 Начало конца. Раскол украинской элиты приведет к гражданской войне Политолог Гуреев: конфликт Залужного с Зеленским приведет к гражданской войне Ukrainian Presidential Press Off / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Сегодня на Украине полностью отсутствует консолидация среди правящей элиты. У политической верхушки нет единого мнения о том, как вести боевые действия. Внутренние конфликты между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным рано или поздно могут привести к гражданской войне, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Отсутствие консолидации

Когда мы рассматриваем политическую элиту Украины, то ключевая характеристика, которой ее можно описать, это полное отсутствие консолидации. В общем-то на Украине нет единой линии в партии о том, как развивать государство в дальнейшем, как вести боевые действия.

Диаметрально противоположные позиции — самое страшное, что может случиться с государством с точки зрения внутренней политики.

Каждый раз, когда внутри страны отсутствует консолидация, начинаются проблемы на фронте. И это отсутствие сплоченности характерно тем, что на Украине существуют два крупных политика.

Это Владимир Зеленский и Валерий Залужный, между которыми происходит конфликт, формально выраженный через дальнейшие способы ведения боевых действий и их видение.

Распределение власти

Основная причина конфликта — это дальнейшее распределение власти. Все банально: они делят Украину по принципу «кому больше достанется институтов власти».

Проблема в том, что этот конфликт переходит на другую стадию и касается вопросов чиновников и государственных деятелей низшего уровня.

Это в общем-то, главы спецслужб и их сотрудники, народные депутаты, высшее военное командование и так далее.

IMAGO / Paulius Peleckis / Global Look Press

Нелегкий выбор

Представители элиты вынуждены вставать перед выбором — на чьей стороне им быть. Либо на стороне Валерия Залужного, либо Владимира Зеленского. Однако выбирая ту или иную сторону, вы автоматически сразу предаете противоположную.

Внутри государства начинается раскол по формату элиты. Рано или поздно он может привести к гражданской войне.

В общем-то, этот сценарий даже прорабатывается сегодня. О нем активно говорят — что нового Майдана на Украине может и не быть, но горячее противостояние между группировками внутри страны вполне возможно. То, что сейчас произошло с народным депутатом Марьяной Безуглой, — лишнее тому подтверждение.

Однако говорить, что с этого вопроса в стране могут начаться какие-то активные действия, пока нельзя. В любом случае это один из множества звоночков о самой характеристики внутренней элиты украинского государства.