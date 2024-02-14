Мир 14 февраля 2024, 15:26 Раскол и дисфункция конгресса США. Доведут ли импичмент Майоркаса до конца Политолог Дудаков: демократы не позволят довести импичмент главе МВБ до конца Rod Lamkey / Global Look Press

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Республиканцы инициировали объявление импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, чтобы вновь напомнить об остром миграционном кризисе. Демократы не позволят отправить его в отставку, а их соперники заблокируют помощь Украине, заявил «360» американист, политолог Малек Дудаков.

Успешное голосование

Палата представителей со второго раза смогла набрать большинство голосов для объявления импичмента Майоркасу. Политолог назвал это событие уникальным, потому что в последний раз американского министра отправляли в отставку больше века назад.

В истории США это первый успешный импичмент действующего министра за последние 150 лет, то есть действительно беспрецедентное событие. Малек Дудаков политолог

Реальное увольнение, по мнению Дудакова, скорее всего, не состоится — демократы этого не допустят.

«Конечно, там реального импичмента не будет, то есть Майоркаса с позиции не скинут. Потому что, скорее всего, демократы в сенате, где у них большинство, заблокируют статьи импичмента, их принимать не будут», — объяснил он.

Демонстрация протеста

Дудаков заметил, что республиканцы использовали импичмент как способ выразить протест против игнорирования миграционного кризиса в США. Министра обвинили в преступной халатности из-за отказа охранять южную границу, которую за последние три года пересекли около 10 миллионов нелегальных мигрантов.

«Этот самый импичмент объявлен не просто так. <…> Таким образом республиканцы просто выражают свое недовольство и возмущение тем, что администрация Джо Байдена с этим никак не борется. Плюс это показывает раскол, который воцарился в Белом доме», — сказал он.

РИА «Новости»

Разногласия, объяснил собеседник «360», проявились в том, что демократы и республиканцы по-разному отнеслись к ситуации на границе. Нижняя палата американского парламента отказалась выделять дополнительное финансирование Украине, пока не разрешится этот вопрос.

Дудаков напомнил, что она же анонсировала антикризисную программу, которую, вероятнее всего, не одобрят демократы.

«Именно палата представителей планирует в ближайшее время представить свой план миграционной реформы, который ужесточил бы контроль над безопасностью южной границы. Демократы его, скорее всего, принимать не будут. В связи с этим под вопросом выделение транша и Украине, и Израилю. Такой раскол и дисфункция Вашингтона проявляются с этим миграционным кризисом», — сказал он.

Объявления импичмента министру внутренней безопасности США добились с перевесом всего в один голос. За отставку Алехандро Майоркаса выступили 214 членов палаты представителей.