Эксклюзив 05 июня 2023, 16:07 Рано радуются. Почему российским релокантам нужно опасаться прецедента Швеции Публицист Миронова: положение политбеженцев в Европе может зависеть от России Freepik

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Шведы сдали курдов ради членства в НАТО: накануне генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Стокгольм выполнил требования Анкары, «были предприняты конкретные шаги и изменены законы». О том, почему теперь перспективы наших политэмигрантов в Европе стали еще менее ясными, — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Одно из важнейших для нашей эмиграции последней волны событий произошло на днях в Швеции, где российских экспатов не так уж много. Эта страна ради вступления в НАТО выполнила все условия Турции.

В том числе несколько дней назад там вступил в силу новый закон о борьбе с терроризмом, согласно которому террористами отныне считаются получившие в Швеции убежище активисты Рабочей партии Курдистана и отрядов народной обороны.

Швеция принимала курдов 50 лет, в стране появились курдские школы и даже населенные пункты с курдским в качестве основного языка. Сегодня в шведском парламенте есть несколько депутатов курдского происхождения. Эти люди десятилетиями открыто помогали курдам в Турции и поддерживали идею независимого Курдистана.

Еще в мае Швеция безапелляционно заявляла о невозможности выдавать Стамбулу курдских активистов. Спустя две недели они превратились в пособников террористов.

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Предать и продать

Судьба курдов в Швеции после вступления в НАТО крайне интересна. Сейчас Стокгольм должен либо показать на деле свои обновленные взгляды, либо, сразу после оформления членства в альянсе, показать язык Эрдогану.

РИА «Новости»

Ведь решение Турции было настолько непопулярным в народе, что Эрдоган смог озвучить его только после своего переизбрания, явно оттягивая этот шаг, дабы не потерять в рейтинге перед выборами.

Если Швеция пойдет по второму сценарию и откажется соблюдать принятые в спешке антикурдские законы, это внесет в альянс еще больше разногласий и отвернет Турцию от западного мира.

Если же шведы решат соблюдать взятые на себя обязательства хотя бы для видимости, курдским учительницам, которые учили курдских детей идеям великого Курдистана, и курдским активистам, строившим этот Курдистан с территории Швеции, придется бежать в другие страны.

По большому счету сегодня судьба множества курдских активистов, осевших в Швеции, зависит от того, придется ли шведам продавать этих курдов в обмен на идущее через турецкие проливы зерно или передел рынка вооружений.

Соцсети

В России новость о шведско-турецком соглашении осталась мало замеченной. Меж тем она чрезвычайна важна, потому что касается множества, вероятно, сотен тысяч наших эмигрантов последней волны, которые уехали в Европу в прошлом году и там, согласно российским законам, наговорили себе на уголовное дело.

Пример шведских курдов показывает, что наших политизированных эмигрантов, помимо бедности и русофобии, может поджидать еще и такое испытание.

РИА «Новости»

Кого сменяют на зерно и С-400

Вряд ли у серьезных людей вызывает сомнение факт, что Россия не будет долго оставаться в международной в изоляции. Рано или поздно с нами придется налаживать отношения заново: мы слишком большие и у нас слишком много чего есть, чтобы такую страну можно было годами игнорировать.

Мало того, что нас невыгодно облетать и убыточно не работать с нашим рынком, у нас на сегодня есть самые дорогие и востребованные в мире товары: нефть, газ, зерно, редкоземельные металлы. Теперь еще продукция ВПК явно поднимется в рейтинге экспорта.

Спрос на российское оружие будет расти, поскольку оно достойно проявило себя уже во втором крупном вооруженном конфликте. Европа вдруг обнаружила, что многие десятилетия приобретало оружие, которое не было проверено в боевых условиях. Те же комплексы Patriot успешно проявляли себя только во время первой войны в Персидском заливе.

В Сирии и Израиле они пропускали удары, но так как случаи обстрелов были единичными, состоятельность этого ПВО не обсуждалась. Впервые вопрос о работоспособности Patriot в реальном бою был поднят американской же прессой в 2018 году: тогда журналисты утверждали, что система Patriot на самом деле не смогла перехватить ракеты хуситов, пущенные по Саудовской Аравии.

Сразу заволновалась Турция: с 2012 по 2017 год в стране в рамках помощи НАТО были развернуты, кажется, семь батарей Patriot: Германией, Нидерландами, США и Испанией. Но в 2019-м турки пошли покупать наши С-400.

С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс, зенитная ракетная система большой и средней дальности / Википедия

Еще пример: в сентябре, после визита Камалы Харрис, в Польше начали разворачивать первую батарею Patriot. Тогда же поляки договорились о покупке новых американских комплексов.

Однако анализ польской прессы последнего месяца показывает, что энтузиазм по поводу траты 120 миллиардов злотых на американское ПВО сильно убавился: судя по публикациям, Польша оплатила четыре пусковые установки Patriot (два батареи) в рамках программы «Висла» и на этом задумалась.

Пример с ПВО чрезвычайно важен, чтобы показать, насколько зыбки существующие договоренности и как быстро может измениться конъюнктура, особенно если речь идет о жизненно важных приобретениях.

Будет Россия продавать ПВО странам, которые укрывают у себя ее граждан, спонсировавших армию противника и призывавших к вооруженной интервенции против своей родины? Не факт. А зерно? А нефть и газ? Раньше продавали тем, кто укрывал таких людей, а что будет дальше?

Наше вам с кисточкой

Старая Европа вообще никогда не могла считаться надежным прибежищем. Она неоднократно покупала лояльность России путем сокращения поддержки бежавших к ней наших сограждан.

Тогда Европа не только отправила в сталинские фильтрационные лагеря миллионы так называемых перемещенных лиц из немецких концлагерей и лагерей для военнопленных — массово передавали СССР советских граждан, выказавших после Второй мировой добровольное желание работать на Европу и проявивших твердую волю там остаться.

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Примеры налаживания с Россией связей через ужесточение контроля над ее политическими беженцами были и в последнее десятилетие. Так, в начале и середине 2010-х годов часто отказывала в убежище российским активистам Финляндия.

В 2013–2015-х в Европе была волна отказов в предоставлении убежища российским активистам, это чудесным образом коррелировало с увеличением товарооборота между странами. Примеров таких было много.

Вот история Юрия Мельничука, депортированного из Финляндии, а вот — нацбола Александра Долматова, покончившего с собой в Нидерландах после отказа в убежище. Сигнал таких сообщений всегда один: «Давайте торговать, мы не хотим с вами ссориться».

Родина никого не забудет

Россияне, которые уехали сейчас в Европу и оттуда участвуют в информационной войне против России, имеют крайне тревожные перспективы, отношение к ним может поменяться в любой момент вместе с изменением политической и рыночной конъюнктуры.

Особенно опасно положение экспатов, осевших как раз в Турции и живущих там туристами.

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Турки согласились одобрить заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО только на условиях, что те не будут препятствовать закупке Турцией любого вооружения, имея в виду в первую очередь продукцию российского ВПК.

Военные цели в Киеве, где стоят батареи Patriot, ВКС России поражают едва ли не в штатном режиме. Понятно, почему Турция требует развязать себе руки для приобретения другого ПВО. А продаст им Москва С-400, если в Турции будут десятки тысяч наших сограждан, хваставшихся «донатами на ВСУ»? Никто не знает.

И неизвестно, что через месяц-два захотят страны Восточной Европы или Саудовская Аравия, уповавшие на американское чудо-оружие.

Ситуация со Швецией показывает нам, что положение политбеженцев и политэмигрантов в Европе на самом деле может зависеть в первую очередь от воли России. И если, в пору налаживания отношений с Западом, Москва потребует принять против некоторых из бежавших граждан меры, вероятно, они будут приняты.

Особенно это касается активистов западных организаций, журналистов, правозащитников, работающих с западными и украинскими политическими структурами и околополитическими НКО.

Также видится неясной судьба россиян, сбежавших от повестки во время частичной мобилизации. Им кажется, что они нашли защиту. Они забывают, что у России есть много всего, ради чего с нами вновь захотят дружить. И тем, кто бежал из страны без запасного паспорта, после новостей из Швеции не стоит забываться в безмятежном сне.