Эксклюзив 26 марта 2024, 01:59 Раненый монстр будет мстить. Украина набросится на Запад за предательство Блогер «Голос Мордора»: Украина отомстит Западу за предательство РИА «Новости»

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Западные страны продолжают надеяться сломить Россию, поэтому уже не первый раз пытаются натравить на нее нацистов. Но только там не учли, что она выдерживала за много лет нападки «разных монстров», поэтому выстоит и в этот раз, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Европа не думает о последствиях

Как бы это сейчас парадоксально ни звучало, но Запад еще хлебнет от Украины горюшка по полной. Потому что это их такой стандартный паттерн поведения, который приводит к очевидным последствиям, — «он сукин сын, но он наш сукин сын».

Западники обожают использовать в своих целях «сукиных сынов». Они обожают вскармливать монстров, не думая о том, что такие монстры в итоге всегда кусают кормящего.

Запад вскормил Адольфа Гитлера. Аккуратно, с ложечки. Самыми питательными продуктами и витаминами. Все ради того, чтобы Гитлер разобрался с Советским Союзом.

Но монстр сошел с ума, вышел из-под контроля и сгрыз Францию. А Великобритания получила Ковентри, бомбы и ракеты. И вынуждена была пойти на союз с СССР, чтобы уничтожить собственноручно вскормленного монстра.

Запад вскормил Усаму Бен Ладена. Давал ему деньги, оружие — и снова против СССР. Но что в итоге устроил «сукин сын» Усама, вы все знаете.

Кстати, в процессе войны с Усамой Запад воспитал еще целую толпу «сукиных сынов», которых потом использовал в Сирии. Когда этих «сукиных сынов» могли извести под ноль, американцы эвакуировали ценный актив вертолетами.

Это тоже в их стиле — вспомните, как они вытаскивали из Германии отпетых нацистов, которые потом с удовольствием работали на американские спецслужбы десятилетиями. А еще всяких бандеровцев, палачей и карателей из самых разных стран Европы.

Украина сошла с ума

Сейчас Запад вскормил еще одного монстра. Вскармливал он его долго — три десятка лет, чтобы натравить на Россию. И вроде бы получилось, но Россия готова уничтожить этого монстра снова, как уже бывало в истории.

Кстати, судя по последним событиям, этот монстр уже сошел с ума. Пока что в отношении мирных граждан России. Но что будет, когда Запад прекратит кормить это чудовище и просто его бросит по своему обыкновению?

Раненый монстр будет мстить. В первую очередь тому же Западу — за предательство. Не на уровне [президента Украины Владимира] Зеленского, конечно, который может до этого и не дожить, но там много неонацистских мразей, которым все равно, кого убивать.

Кровь у всех одного цвета, а они без нее уже не могут. И эти твари в итоге ринутся на Запад и будут мстить. Жестоко и беспощадно. Это будет обязательно. Просто еще время не пришло, но оно уже не за горами.