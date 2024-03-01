01 марта 2024, 16:50
Немецкие ракеты для Крымского моста. Россия показала, что знает о происках Запада
Блогер Витязева заявила, что Запад действительно боится Россию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные офицеры бундесвера всего неделю назад обсуждали атаку Крымский мост. По мнению политологов, в этом нет ничего удивительного: западные страны выступают кукловодами украинского конфликта. Важно дать понять, что их планы известны, Россия начеку и готова дать сдачи.
Далее — прямая речь экспертов.
Журналист, публицист, блогер Юлия Витязева
Запад боится Россию
Разумеется, подобные атаки давно и не раз обсуждалась — тут нет ничего удивительного. Вспомните главу ГУР Кирилла Буданова, который рассказывал, как они будут бомбить Крымский мост. Он же делал такие заявления не потому, что ему, извините, вожжа под хвост попала, а с одобрения и при поддержке западных кураторов.
Крымский мост — это символ, понимаете? И не только воссоединения Крыма с российской стороной, но и символ новой, возродившейся России, которая 30 лет, словно Илья Муромец, лежала на печи. Но пришло нужное время, потребовались четкие решения, и страна встала. Мост навсегда останется символом «русской весны».
Конечно, это понимают и противники России. Поэтому, даже не стоит возмущаться их проискам: пусть это решают наши дипломаты и министерство обороны — нужен достойный ответ. Разумеется, речь не про удары ракетами по бундестагу — просто важно принять к сведенью позицию немецких «партнеров».
Впрочем, уже давно никто не питал никаких иллюзий, будто зачинщики нападений на Россию — только украинцы.
. Однако Запад действительно боится Россию: он понимает, что в случае прямой агрессии ответ будет окончательным и, боюсь, бесповоротным.
Политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов
Идет борьба между Россией и западным миром
Маргарита Симоньян не будет что-то безосновательно заявлять: если она говорит, что офицеры бундесвера действительно обсуждали нападение на Крымский мост, у нее есть доказательства. Я верю: то, что рассказала главный редактор RT, — правда.
Всем давно ясно, что идет борьба между Россией и западным миром. Последний, конечно, отчаянно не хочет сдаваться.
Российская сторона наверняка намеренно обнародовала стенограмму немецких переговоров, чтобы показать: мы готовы отражать любые атаки неприятеля.
Самое главное — дать понять тем, кто может нажать красную кнопку: мы знаем об их намерениях и нажмем кнопку в ответ. Мало не покажется!
Германия
Крымский мост
Россия
Оружие
Олаф Шольц
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