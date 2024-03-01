Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные офицеры бундесвера всего неделю назад обсуждали атаку Крымский мост . По мнению политологов, в этом нет ничего удивительного: западные страны выступают кукловодами украинского конфликта. Важно дать понять, что их планы известны, Россия начеку и готова дать сдачи.

Далее — прямая речь экспертов.

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Журналист, публицист, блогер Юлия Витязева

Запад боится Россию

Разумеется, подобные атаки давно и не раз обсуждалась — тут нет ничего удивительного. Вспомните главу ГУР Кирилла Буданова, который рассказывал, как они будут бомбить Крымский мост. Он же делал такие заявления не потому, что ему, извините, вожжа под хвост попала, а с одобрения и при поддержке западных кураторов.

Крымский мост — это символ, понимаете? И не только воссоединения Крыма с российской стороной, но и символ новой, возродившейся России, которая 30 лет, словно Илья Муромец, лежала на печи. Но пришло нужное время, потребовались четкие решения, и страна встала. Мост навсегда останется символом «русской весны».

Конечно, это понимают и противники России. Поэтому, даже не стоит возмущаться их проискам: пусть это решают наши дипломаты и министерство обороны — нужен достойный ответ. Разумеется, речь не про удары ракетами по бундестагу — просто важно принять к сведенью позицию немецких «партнеров».

Впрочем, уже давно никто не питал никаких иллюзий, будто зачинщики нападений на Россию — только украинцы.