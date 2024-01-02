Мир 02 января 2024, 13:53 Ракетный удар России 2 января. Главное о взрывах в Киеве и других областях Украины Минобороны назвало главные цели ракетного удара 2 января РИА «Новости»

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Утром 2 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в Харькове, Кропивницком и Киеве. Главное о географии и последствиях событий — в материале «360».

Взрывы в Киеве и Харькове

В 07:13 издание «Страна» сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей Украине. Примерно через полчаса местный телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове.

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Также взрывы прогремели в Кропивницком (ранее город носил название Кировоград), указало украинское издание «Общественное».

В 08:20 Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

«Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони», — указал мэр города в своем Telegram-канале.

Позже он опубликовал данные о сильном пожаре в складских помещениях в Подольском районе. Огонь, по его данным, распространился на площади в две тысячи квадратных метров.

Местные паблики также публиковали видео крупного пожара, предположительно, на топливохранилище.

Последствия взрывов

В нескольких районах столицы Украины также зафиксировали перебои с водой и электричеством. Появлялись данные и о повреждении газораспределительной станции в Беличах на западе Киева.

В Минэнерго Украины заявили о том, что в столице страны обесточены почти 260 тысяч потребителей. По данным ведомства, после взрывов последовало отключение оборудования ряда подстанций.

В Киевской области свет пропал в Бучанском и Вышгородском районах. Также были временные нарушения в работе ГЭС, добавили в министерстве.

Данные о пожарах обнародовали мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Летят на Киев! Нет, повернули на Полтавщину!»

Украинские паблики активно публиковали данные о передвижении ракет. Правда, не совсем ясно, на какие сведения при этом опирались авторы сообщений. Не оставил без внимания их публикации военный корреспондент Александр Коц.

«Забавно, как украинцы отслеживают движение наших ракет на территорией своей страны: „Летят на Киев! Нет, повернули на Полтавщину! С Полтавщины ушли на Винницу! Над Винницей развернулись и снова летят в сторону Киева!“» — заметил он в своем Telegram-канале.

То есть наши ракеты совершенно беспрепятственно летают над всей Украиной, это видят и военные, и гражданские. А потом первые заявляют, что все сбили, и последние радостно в это верят. Александр Коц военкор

Главком ВСУ Валерий Залужный успел отчитаться о том, что утром 2 января силы ПВО сбили 72 из 99 ракет разного типа. В частности, по его словам, речь идет о 10 «Кинжалах», трех «Калибрах» и 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«При этом, исходя из его данных, не сбили ни одной из ракет, которые летели по баллистической траектории, типа „Искандер-М“ и С-300/С-400», — заметили журналисты украинского издания «Страна».

Украинская ПВО с задачей не справилась

По оценке политолога, автора Telegram-канала «Политджойстик/Politjoystic» Марата Баширова, системы ПВО вокруг Киева не справились со своей задачей.

«И немудрено: штабные ВСУ пишут, что пуски осуществляли 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (полный залп — 102 ракеты Х-101/Х-555) и четыре Ту-22М3 (до восьми Х-22/32)», — указал он.

После сообщений о новых взрывах в Киеве Баширов заметил, что украинская ПВО практически расстреляла свои заряженные антиракеты.

«И никто не знает настоящие запасы ракет у нас. Но явно мы пускаем не последние», — подчеркнул эксперт.

Минобороны — об ударе 2 января

Днем данные о поражении новых целей противника опубликовало Минобороны.

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонта вооружения в Киеве и пригородах, указали в ведомстве.

Кроме того, целью удара стали места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву со стороны Запада.

«Все объекты поражены», — заключили в министерстве.