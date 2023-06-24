Эксклюзив 24 июня 2023, 00:32 Радиоактивные материалы вышли на черный рынок. Риск появления «грязной бомбы» вырос? Экс-разведчик Михайлов: тема хищения радиоактивных материалов активно обсуждалась в 90-е РИА «Новости»

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ФСБ задержала пятерых покупателей радиоактивного цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Злоумышленники намеревались использовать вещество в зоне СВО, чтобы обвинить российских военных в применении оружия массового поражения. Тема с различного рода хищением радиоактивных расщепляющихся материалов не нова, отметил в разговоре с «360» член совета по внешней и оборонной политике, генерал майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, шпион, экс-руководитель Управления правительственной информации России Александр Михайлов. По его словам, сейчас эта тема вернулась в связи с большим количеством разговоров на этот счет.

Далее — его прямая речь.

Тема 90-х

Радиоактивное вещество может быть использовано для создания некой грязной бомбы, потому что распыление <…> приводит к заражению местности, которое влияет очень серьезно на людей.

Радиация — это радиация. Заразить легко, а вот отчистить это все [нет].

Поэтому, я скажу так, в принципе идея о всяких различного рода хищения радиоактивных расщепляющихся материалов — это старая тема.

Еще в 1990-е годы мы с этой темой сталкивались, когда наши «предприниматели» <…> пытались вывести за рубеж радиоактивные материалы.

Надо сказать, что этот интерес стимулировали и наши журналисты и западные, потому что появлялось большое количество статьей о том, сколько стоят, условно говоря, какие-то радиоактивные материалы. И говорили все время о каком-то черном рынке: «на Западе существует черный рынок, вот это можно там продать, на этом хорошо заработать».

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Я <…> говорил: «закройте рты, вы не понимаете, что сегодня наш работяга, который работает в каком-нибудь предприятии, где есть вот эти вот отработанные радиоактивные материалы, он сейчас [в сумку] накидает килограмм, и повезет в Германию, и будет искать где-нибудь черный рынок, <…> поэтому, вы, ребят, будьте поосторожнее с этими вещами».

Надо сказать, что этот период продолжался с 1994 по 1996 год. В этот промежуток времени периодически всплывали всякие скандалы с вывозом и попытками вывоза, или продажей, или хищением радиоактивных материалов. <…> Потом эта тема как-то более менее ушла в песок.

Не самый последний случай

Сейчас, в связи с тем, что стали очень много разговаривать по поводу грязных бомб, эта тема вернулась. Потому что в принципе без стимуляции этой темы вряд ли ею бы кто-то сейчас занимался. Поэтому, я думаю, это не первый случай, и не самый последний случай.

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Говоря об украинцах, <…> Чернобыльская АЭС находится у них, отработанных радиоактивных материалов хоть ложкой ешь. <…>

Еще я хочу сказать, что на самой Украине, в той же самой Чернобыльской АЭС, там вот этих вот грязных отработанных материалов <…> вполне достаточно для составления любой бомбы, которая может принести ущерб жизни и здоровью людей.