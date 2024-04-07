Эксклюзив 07 апреля 2024, 15:29 Рабу в семье не место. НАТО вряд ли примет Украину в свой состав Блогер «Голос Мордора»: НАТО может придумать новый вариант членства Украины РИА «Новости»

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НАТО может предложить Украине некий новый вариант членства в блоке, но вряд ли сделает это, поскольку руководство страны и так беспрекословно выполняет все, что ему прикажут. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Украинцы не унывают

Вот не клеится у Украины с ее вожделенной «НАТОй», как бы эти ребята не выслуживались перед своими хозяевами. Им постоянно обещают, говорят красивые слова, говорят, что они «близки к НАТО, как никогда», но в итоге и получается это самое «никогда».

На грядущем саммите НАТО, который, кстати, является юбилейным, Украина тоже не получит ничего конкретного. Но «позитивных месседжей» несомненно будет очень много. И всяких пустых обещаний. Ровно так же, как и всегда. Правда, состоится этот саммит в июле, а до него Украине еще надо будет дотянуть, а многие эксперты, даже западные и настроенные русофобски, заявляют, что это является серьезной проблемой.

Но украинцы не унывают. Например, зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Егор Чернев предложил гениальный вариант — в НАТО могли бы «зарезервировать» место для Украины до окончания конфликта. То есть как бы принять ее в альянс, но в кредит.

Можно даже кабинетик в Брюссельской штаб-квартире выделить, стульчик со столом поставить, а на дверь наклеить жовто-блакитный флажок. И закрыть эту дверь на ключ. На сколько? А вот тут уж извините. Место зарезервировано, что же вам еще надо?

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Морковка с гнилью и плесенью

Как ни странно, для многих политических украинцев забрезжила надежда вступить в НАТО в обмен на территории. Мол, Украина уступает России то, что стало ее территорией в следствии референдумов и закреплено в Конституции, а взамен получает членство в НАТО. Конечно, морковка не такая сладкая, как ранее, с гнилью и плесенью, но эти ребята готовы схрумкать ее и такой. Тем более, что другой точно не будет.

Проблема только в том, что, похоже, они не смогут своим рылом дотянуться даже до этой гнили и плесени. Территории отдадут, а морковку от морды снова отодвинут и продолжать что-то лепить и дальше.

И это понятно — зачем брать Украину в НАТО, если она и так беспрекословно, не считаясь ни с какими издержками, исполняет все, что ей прикажут? Зачем раба или холопа брать в семью? Да еще такого, который сам пытается прыгнуть выше своей задницы, чтобы угодить хозяевам.

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Впрочем, морковку могут немного очистить от гнили и плесени. Например, придумать некий новый вариант членства в НАТО. При котором Украина считается членом альянса, и ей даже дают ключик от того заветного кабинета с жовто-блакитным флажком, но при этом — данный вариант членства не подразумевает выполнения обязательств о коллективной обороне и всего прочего, что может напрягать НАТО в случае вступления в него Украины.

Зато это можно будет продать украинцам, как невероятную победу — мы в НАТО! Мы вообще часть золотого миллиарда и белые люди, не то что эти москали!

Но правда в том, что будущее крайне туманно, и НАТО может не пойти даже на это. Незачем. А, возможно, и вообще не до Украины будет, даже в том случае, есть нынешний режим сохранится хоть в каком-то виде хоть где-то.