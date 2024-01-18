Мир 18 января 2024, 15:55 Литва заплатит за пытки в секретной тюрьме ЦРУ. Но признает ли вину? Корреспондент Авва: Литва никогда не признает вины за пытки в тюрьмах ЦРУ Soeren Stache / Global Look Press

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Латвии выплатить 100 тысяч евро жителю Саудовской Аравии Мустафе аль-Хавсави. Истец доказал, что его пытали в секретной тюрьме ЦРУ, которая находилась на территории балтийской страны. Это уже второй выигранный иск, который касается учреждения. Власти республики официально не признали, что в здании могли содержаться люди, задержанные американскими спецслужбами, но подтвердили — в помещениях работали сотрудники ЦРУ.

Казенный дом

Здание, которое американские спецслужбы использовали для пыток задержанных, находится в пригороде Вильнюса Антавиляй. В советское время там располагалась тюрьма КГБ. С 2005 по 2006 год постройку передали в ЦРУ. В эти годы Литва уже стала полноправным членом НАТО.

Как сообщила британская газета The Guardian, в документах американской спецслужбы тюрьма проходила под кодовыми названиями «Проект № 2», или центр временного содержания Violet. По данным журналистов, там содержали трех подозреваемых в терроризме. Добиться компенсации от властей Литвы пока смогли только двое.

Первым стал задержанный в Пакистане гражданин Саудовской Аравии Абу Зубейда. По версии США, он входил в руководство «Аль-Каиды»*, но, так как официальных обвинений ему не предъявили до сих пор, журналисты прозвали его «вечным узником».

Soeren Stache / Global Look Press

В 2006 году президент США Джордж Буш впервые признал существование секретных тюрем ЦРУ по всему миру. Он заявил, что туда перевели 14 подозреваемых в терроризме, в том числе причастного к организации терактов 11 сентября из тюрьмы Гуантанамо.

Али Зубейда после Гуантанамо прошел сразу несколько секретных тюрем: в Таиланде, Польше, Румынии и Литве. Но добиться справедливости и компенсации смог только от стран Евросоюза как нарушивших конвенцию прав человека.

Свой первый иск против Польши заключенный выиграл в ЕСПЧ в 2014 году и получил 100 тысяч евро. Спустя еще четыре года суд снова встал на сторону заключенного и обязал власти Литвы и Румынии выплатить ему еще по 100 тысяч евро.

Вторым доказавшим, что американские спецслужбы подвергали его пыткам, стал еще один саудит Мустафа аль-Хаусауи. Решение по нему ЕСПЧ вынес в минувший вторник, 16 января.

Sherbien Dacalanio / Global Look Press

В резолютивной части говорится, что Литва нарушила множество статей Европейской конвенции по правам человека, запрещающие пытки, гарантирующие право на справедливый суд, жизнь, свободу и безопасность. Компенсация также составила 100 тысяч евро.

По данным журналистов, с 2005 по 2006 годы доставленных в литовский центр временного содержания Violet сотрудники ЦРУ держали в одиночных камерах и не давали спать, включая резкое освещение и устраивая громкий шум.

Третий заключенный — пакистанец Халид Шейх Мохаммед. Как и Мустафу аль-Хаусаи, его подозревают в причастности к терактам 11 сентября. Сейчас все трое снова находятся в Гуантанамо. Обвинения в преступлениях им так и не предъявили.

После того, как в 2006 году ЦРУ вместе с заключенными освободили помещения, здание передали спецслужбам Литвы. Там находилась их учебная база. В 2018 году власти республики выставили его на продажу как объект, который государству больше не нужен.

Пустое расследование

О пытках заключенных в секретных тюрьмах США по всему миру журналисты заговорили в 2008 году. Тогда на телеканале ABC вышел репортаж о работе американских спецслужб около Вильнюса. Окончательную точку в этой теме поставил сайт Wikileaks, опубликовавший данные, что самолеты спецслужб часто приземлились в Латвии в 2004–2006 годах.

После начавшегося скандала депутаты Сейма организовали специальную комиссию для расследования. В итоговом отчете председатель Комитета национальной безопасности и обороны Арвидас Анушаускас написал, что секретную тюрьму обнаружили. Он подчеркнул, что звукоизоляция помещений позволяла делать с заключенными, что угодно.

Global Look Press

Парламентарии подчеркнули, что руководство республики не догадывалось о работе американских спецслужб. Возможными кураторами назвали бывших руководителей Департамента госбезопасности страны Мечиса Лауринкуса и Арвидаса Поцюса, которые превысили свои полномочия.

«Помещения были, по имеющимся у нас данным, возможность пересекать границу Литвы была, авиалайнеры, связанные с ЦРУ, были. О их содержимом ничего не могу сказать, поскольку службы не могли проводить проверки. Поэтому такая возможность существует», — сказал председатель комиссии Арвидас Анушаускас в беседе с изданием Delfi.

Этими выводами комиссии власти Латвии апеллируют до сих пор.

Louie Palu / Global Look Press

Вице-председатель литовского Сейма Паулюс Саударгас, комментируя решение ЕСПЧ в отношении Мустафы аль-Хаусауи, назвал его абсурдным. Он подчеркнул, что доказательств того, что саудита действительно держали в тюрьме, нет — кроме его слов.

«Согласно той легенде, мы должны понять, проанализировать, что было такое разведывательное соглашение, союзникам была предоставлена ​​определенная свобода действий. Тогда при чем тут Литва, что она может знать, кого там американцы держали в заключении, куда их вывезли и так далее?» — привел слова депутата «Sputnik Литва».

Саударгас отметил, что в решении суда говорится, что власти республики «должны были догадаться» о том, что происходит. Произошло это или нет неизвестно, но ответственность Латвии, по его словам, не доказана до сих пор. По мнению депутата, ответственность за все лежит только на США.

Литва — база США

Секретные тюрьмы американских спецслужб существуют везде, где США держат верховную власть страны под своим контролем. Об этом в беседе с «360» заявил латвийский политический эмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва. Он подчеркнул, что прибалтийские республики не стали исключением.

«Республики Прибалтики с 2004 года готовили как прифронтовую зону с особым режимом секретности в отношении всего, что касается военного контингента НАТО, американской техники и таких вот учреждений», — заявил он.

Авва пояснил, что речь идет не только секретных тюрьмах. В качестве примера он привел работу главной медицинской лаборатории Латвии (Gulbja), откуда все данные анализов дублируют в специальную службу США для сбора информации.

Это общая система по всей Прибалтике, и по всей Прибалтике существуют такие тюрьмы. По всей видимости, Литва является базой, как мы узнали из этого случая, но это может быть и в любой другой стране. В Латвии и Эстонии осталось достаточно много пустующих тюрем, и выделить какой-то уголок по просьбе дорогих союзников, а на самом деле — хозяев этих стран, нет никакого вопроса. Вадим Авва корреспондент «Ваши Новости»

Корреспондент подчеркнул, что такие учреждения работают по принципу тюрьмы Гуантанамо. Выплыть информация оттуда может только в случае утечек с американской стороны или если случайно кого-то освободят. Последний случай он назвал исключением из правил, потому что все, кто попадает в руки ЦРУ, пропадают.

Авва отметил, что американские спецслужбы вполне могли провести заключенных в Литву на своих самолетах без какого-либо досмотра.

Существует соглашение между литовским правительством и США, а также Латвией и Эстонией, что американцы имеют право доставлять любые грузы военного назначения, не раскрывая их реальный характер. Точно также существует соглашение, что США имеют право держать на территории Литвы людей в заключении и делать с ними все, что угодно, не раскрывая эту информацию властям. Вадим Авва

Комментируя абсолютно пустые выводы парламентской комиссии Литвы, он заявил, что республика уже давно пытается закрыть глаза на собственные преступления или переложить вину на других.

В качестве примера Авва привел историю писательницы Руты Ванагайте. Она выпустила документальную книгу «Свои. Путешествие с врагом» о холокосте в Литве во время Второй мировой войны.

Материал для книги автор взяла из реальных документов, из которых следовало, что 95% еврейского населения пало от рук самих литовцев. После выхода книги Ванагайте уехала из страны, опасаясь расправы.

«Я уверен, что в скором времени литовцы перепишут свою историю и скажут, что евреев убивали не они, а русские. Так и с этими тюрьмами. Это страстное желание небольшой нации, страдающей реваншизмом и ксенофобией, возложить ответственность на других за собственные преступления или за соучастие, как в данном случае», — подытожил Авва.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.