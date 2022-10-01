Путин жестко высказался о внешней политике Запада. США и Британия прикрывали «демократией» порабощение | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 22:31 Поделиться Telegram

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Viber Путин жестко высказался о внешней политике Запада. США и Британия прикрывали «демократией» порабощение Военный эксперт Кнутов: Запад придерживается грабительского подхода во внешней политике РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин раскритиковал внешнеполитические метода Запада. Власти стран утверждают, что несут другим народам свободу, а на самом деле порабощают и эксплуатируют. Об этом говорит и большое количество примеров из мировой истории. Как рассказал «360» военный эксперт Юрий Кнутов, Запад уже давно ведет колониальную политику, разграбляя и накачивая наркотиками другие страны.

Грабительский подход и эксплуатация

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Российский лидер заговорил о внешней политике Запада на церемонии подписания документов о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония прошла 30 сентября в Кремле.

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Во время своей речи Путин заявил, что Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать и грабить мир. Одни страны добровольно соглашаются стать вассалами, а других подкупают и запугивают.

«Если не получается — разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искореженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им все равно, лишь бы получать свою выгоду», - отметил президент.

РИА «Новости»

Он напомнил, что колониальная политика Запада началась еще во времена Средневековья. Затем были мировая работорговля и геноцид индейцев в Америке. Эти слова подтвердил и военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Присутствие стран Запада в Африке, в Латинской Америке, странах Азии основано не на равноправном сотрудничестве, а на эксплуатации этих государств. Большинство стран не хотят сотрудничать ни с Великобританией, ни с Францией, ни с Бельгией — бывшими колониальными державами. Они предпочитают основывать отношения с Россией». — подчеркнул он.

В качестве примера он привел Индию, которая с удовольствием строит экономические отношения с Россией. Это не устраивает США, которые оказывают на страну санкционное давление. Как рассказал Кнутов, Великобритания многие годы выкачивала из Индии ресурсы. Власти страны до сих пор добиваются возврата исторических и культурных ценностей, которые были в свое время вывезены британцами.

«Один из министров культуры Великобритании высказался, что власти вернут ценности тем странам, откуда они были вывезены. Если это произойдет, то музеи страны окажутся пустыми. Это говорит о грабительском подходе Запада. Его применяют в том числе в Афганистане и Сирии, откуда сейчас американское военные вывозят караванами нефть. Потом ее перепродают на черном рынке. Таких примеров можно приводить очень много», — отметил военный эксперт.

По его словам, Запад не меняется и продолжает придерживаться колониального подхода.

Наркотические войны

В своем выступлении Путин напомнил о торговле опиумом, которую вел Запад в XX веке и начале XXI века. Тогда целые народы подсаживали на наркотики, чтобы заполучить земли и ресурсы. Как заявил Кнутов, с помощью опиумных войн Запад практически загубил Китай.

РИА «Новости»

«Было даже такое понятие „опиумные войны“. Если мы говорим про сейчас, то тот же самый Афганистан, когда пришли талибы*, это было лет 10-15 назад, они практически полностью погасили в стране наркоманию и запретили выращивание опиумного мака. После этого пришла американская коалиция, и Афганистан стал самым крупным производителям наркотиков в мире», — сказал эксперт.

Он добавил, что наркотрафик превышал все все мыслимые и немыслимые размеры. Наркомания дестабилизирует обстановку внутри страны, делая государство неустойчивым и нестабильным. В дела таких стран легко вмешаться и начать управлять ими. Именно поэтому Запад и занимается распространением запрещенных веществ.

«Более того, этими наркотическими препаратами обрабатывают различные бандформирования, которые фактически становится не устойчивыми к ведению боя. Под действием наркотиков они просто идут в атаку, невзирая на ранения, боль и усталость», — пояснил Кнутов.

Подавление вместо демократии

Отдельно в своей речи российский лидер остановился на вопросе демократии.

«Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Все с точностью до наоборот: вместо демократии — подавление и эксплуатация; вместо свободы — порабощение и насилие», — заявил он.

Unsplash

Как подчеркнул военный эксперт, в западном мире понятие демократии уже давно отсутствует.

«Например, выборы в США, когда за демократов голосуют по почте, и там колоссальное количество голосов от умерших, либо несуществующих людей, либо уехавших из США. Подтасовка там настолько открытая и никто даже не задумывался над тем, как изобразить какие-то честные выборы», — рассказал Кнутов.

Еще одним примером отсутствия демократии стала Великобритания, где премьер-министра выбирала небольшая группа консерваторов. По словам эксперта, народ вообще лишен права выбора, а все происходящее на Западе не имеет к демократии никакого отношения.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

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