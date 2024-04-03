Эксклюзив 03 апреля 2024, 15:57 «Закончится ничем». Путин вряд ли полетит в Бразилию на саммит G20 Политолог Светов: Путин не полетит в Бразилию на саммит G20 Kira Hofmann/Kira Hofmann/photothek.de / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин не полетит в Бразилию на саммит G20. Таким мнением с «360» поделился политолог, журналист Юрий Светов.

Почему Путин не полетит в Бразилию

Власти Бразилии предложили ввести иммунитет для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда. Такая мера поспособствует мирным отношениям между странами.

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Если бразильское предложение одобрят, Владимир Путин сможет принять участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, несмотря на ордер на «арест» МУС.

«В Бразилии есть определенное противостояние между президентом и парламентом, да и Конституционный суд ведет себя не очень однозначно. Я думаю, что это закончится ничем», — считает политолог.

Он привел в пример историю с Южной Африкой, когда Путина пригласили участвовать во встрече БРИКС. В итоге дело подвисло, и российский лидер не поехал на мероприятие. Еще один пример — Армения. Власти республики пытались объяснить, что они подписали протокол присоединения к МУС из своих внутренних соображений. Но если Путин решит к ним поехать, то они «как-то, что-то сделают по-другому».

«Бразилия, как и те страны, которые к нам дружественны, все-таки должны понимать: подходит время, когда [позиция] „мы вроде как с вами, но и с другими тоже“, не пойдет. Это мое личное мнение, но я убежден, что Путин не полетит в Бразилию. Поедет представитель президента. Сам Владимир Владимирович может обратиться в прямом эфире, сделать видеообращение, но целесообразности в такой поездке я лично не вижу», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Почему Бразилии выгодно присутствие Путина на саммите

У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы сложилась непростая ситуация — и американцы под боком, и неоднозначное отношение к нему в стране. Главе государства выгодно пригласить Путина на саммит из-за авторитета российского лидера, заявил Светов.

«Их интерес в том, что сейчас авторитет Путина во всем мире таков, что без личного участия Путина эта встреча будет совсем иного статуса. В этом вопрос. Сейчас все хотят „прислониться“ к авторитету Путина», — подытожил политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока не рассматривали. Кремль продолжит наблюдать за тем, какие решения примет бразильская сторона.