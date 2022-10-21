Путин предлагал НАТО дружбу. Но альянсу нужен был противник, чтобы оправдать свое существование | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 19:47 Путин предлагал НАТО дружбу. Но альянсу нужен был противник, чтобы оправдать свое существование Публицист Новоселов: НАТО нужен противник в лице РФ, чтобы оправдать свое существование РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, почему Запад отвернулся от России, когда президент Владимир Путин после событий 11 сентября 2001 года протянул руку дружбы, предложил совместно бороться с терроризмом и даже допустил возможность вступления своей страны в НАТО.

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Далее — прямая речь.

Путин не просил покорнейшим образом принять Россию в НАТО, а предлагал партнерство. При этом существовал целый ряд факторов, делавших это неприемлемым для Запада.

Во-первых, глава государства хотел, чтобы Россия играла роль, достойную крупнейшей в мире страны со вторыми по силе вооруженными силами, без учета западных оценок российской экономики. России было нужно не членство в Североатлантическом альянсе, а статус, равный статусу США.

Разумеется, Штаты не хотели делиться своими полномочиями и не могли допустить появления в собственном военном блоке державы, способной бросить им вызов.

РИА «Новости»

Во-вторых, борьба с терроризмом была слишком мелкой и незначительной задачей с учетом масштабов НАТО, это дело больше подходило Интерполу. Использование военных сил для предотвращения террористических атак просто создает новые очаги терроризма. ИГИЛ* зародилось естественным путем на территории Ирака после вторжения США.

Лидеры альянса понимали это, и им нужен был противник, чтобы оправдать свое существование. Если у альянса нет врагов, то у людей могут возникнуть вопросы относительно целесообразности его существования.

К счастью для Запада, новые члены НАТО из Восточной Европы предложили им врага.

Большинством посткоммунистических стран, вступивших в блок, правили националистические антикоммунистические элиты. Их повестка была во многом построена на идеях «советской оккупации». Они считали (и до сих пор считают) Россию ответственной за все действия СССР, так что антироссийская риторика заняла заметное место в их национальной идеологии.

РИА «Новости»

Выбор Москвы как главного противника был разумным для НАТО из-за множества факторов. Во-первых, это закрепило бы членство восточноевропейских стран в альянсе. Они не стали бы бросать вызов Соединенным Штатам и противодействовать вступлению России в НАТО, если бы США выбрали такой курс. Однако это существенно ослабило бы их энтузиазм относительно НАТО и заставило бы сомневаться в целесообразности своего участия в блоке.

Китай в то время еще не был равноценным экономическим соперником США, но его экономика уже опережала российскую. Так что Вашингтон посчитал наилучшим решением усилить давление на Москву, лишить ее всего влияния на постсоветском пространстве и не допустить восстановления российской экономики до уровня СССР и выше.

В-третьих, были и технические сложности. Реформировать российскую армию по стандартам НАТО и перевести ее на свое вооружение было бы так же сложно, как реформировать американскую армию по советским стандартам. Масштабный и совершенно бессмысленный проект. Это означает, что НАТО пришлось бы адаптировать свои стандарты под российские вооружения и особенности российских Вооруженных сил. В результате этого у американского ВПК появился бы конкурент внутри собственного блока, что тоже было недопустимо для США.

Наконец, в случае вступления России в НАТО у альянса не осталось бы никаких противников, и это сделало бы его существование бессмысленным.

Очевидно, что членство России в НАТО было действительно невозможно, но может, было возможно партнерство? Да, партнерство было возможно, и Россия и НАТО действительно имели партнерские отношения. Многие из вышеперечисленных факторов играли против этого партнерства, однако, в первую очередь, его разрыв стал неизбежен в связи с желанием Москвы проводить суверенную и независимую политику.

Растущее давление Штатов в постсоветском пространстве через сеть НКО и прошедших обучение в США политиков создало множество проблем в граничащих с Россией странах. И российская сторона не могла игнорировать эти проблемы.

Такие враждебные действия стали главной причиной ухудшения отношений между Россией и НАТО и уничтожили все шансы на расширение партнерства.

Со временем риторика России поменялась, равно как риторика НАТО и США. В прошлом году Путин наконец решил поднять вопрос, волновавших всех русских уже боле 20 лет, — вопрос расширения Североатлантического альянса в сторону российских границ.

Россия поставила НАТО ультиматум. Он был отклонен. Маски были сброшены. Игнорирование этого ультиматума стало первым шагом на пути к новой холодной войне, а возможно — и к горячей.

* Организация, признанная террористической на территории России