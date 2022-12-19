Мир 19 декабря 2022, 00:29 Путин определил задачи на 2023 год, ЕС ввел новые санкции, Аргентина — чемпион мира. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 12 по 18 декабря 2022 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства определил задачи на 2023 год. Власти Евросоюза ввели девятый пакет антироссийских санкций. В МИД пообещали ответить на ограничения в соответствии с интересами РФ. В Катаре завершился первый в истории «зимний» чемпионат мира по футболу. Золотые медали выиграли футболисты сборной Аргентины.

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Об этих и других событиях в России и мире с 12 по 18 декабря 2022 года — в фотогалерее «360».

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Аргентина стала чемпионом мира

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. По многим показателям турнир стал особенным — например, впервые его провели зимой, а на стадионах отказались от продажи пива. Первенство планеты назвали последним шансом на встречу величайших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Первый бесславно завершил выступление на стадии четвертьфинала. Сборная Португалии уступила открытию турнира — команде Марокко. Африканская сборная в итоге сыграла за третье место, но не победила. Этот результат все равно стал лучшим в истории национальных команд из Африки.

А вот капитану сборной Аргентины повезло больше. Южноамериканская сборная стартовала неудачно, сенсационно уступив Саудовской Аравии. После этого футболисты набрали хороший ход и добрались до финала. Там они обыграли действующих чемпионов мира — сборную Франции. Титул у европейцев удалось забрать лишь по итогам серии пенальти — подопечным Дидье Дешама не помог хет-трик форварда Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром турнира. В итоге Аргентина — новый чемпион мира, а Лионель Месси — лучший игрок первенства планеты. По мнению комментатора Максима Лесового, финал чемпионата в Катаре — один из лучших в истории мундиалей.

Путин определил вектор развития России

Днем 15 декабря президент провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства затронул ряд тем и определил цели и задачи на будущий год.

Владимир Путин высказался на тему внешней политики. Он четко обозначил, что Россия ни при каких обстоятельствах не встанет на путь самоизоляции и автаркии. По словам главы государства, РФ будет активно сотрудничать с теми странами, которые заинтересованы в развитии торгово-экономических и других отношений.

Властям в 2023 году нужно сделать все для того, чтобы улучшить материальное положение россиян. Владимир Путин подчеркнул, что приоритетной задачей для правительства и руководства в следующем году должно быть обеспечение заметного и стабильного роста зарплат. Президент добавил, что среди трудящихся жителей страны не должно быть бедных. Повышение уровня зарплат и других выплат должно перекрыть рост инфляции, уточнил глава государства.

В новом году следует сделать жилье доступнее. Президент поручил распространить действие программы семейной ипотеки на семьи, воспитывающие двоих несовершеннолетних детей. Они смогут оформлять кредит на жилье в новостройках под 6% годовых. Путин также продлил льготную ипотеку — она будет действовать до 1 июля 2024 года. Жители новых регионов России смогут взять ипотеку на новостройки под 2% годовых. По мнению главы государства, это простимулирует продление стройки в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в перспективе. Уровень жизни в этих субъектах поручили вывести на общероссийский к 2030 году.

Говоря о развитии армии, президент заявил о недопустимости затягивания сроков в оборонно-промышленном комплексе и гособоронзаказе. Глава государства поручил скорректировать цели и задачи в указанных сферах, чтобы наладить и отстроить системную работу, направленную на укрепление технологического суверенитета. Путин сделал еще ряд заявлений и поручений. Он призвал привести региональные автомобильные дороги в порядок и обеспечить условия для роста рождаемости в стране.

ЕС ввел девятый пакет санкций против России

На неделе власти Евросоюза все-таки согласовали и утвердили девятый пакет антироссийских санкций. Это получилось сделать далеко не сразу. Политики собирались не один раз, участвовали в обсуждениях, взвешивали за и против. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 12 декабря признавал, что утвердить ограничения пока не получилось.

Несмотря на отсутствие единой позиции, 16 декабря Евросоюз все же утвердил очередной пакет санкций против России. Основной их задачей в организации назвали усиление давления на РФ. Позже решение вступило в силу — рестрикции ввели против ряда российских компаний, двух банков, некоторых СМИ, семи губернаторов, 44 сенаторов, депутатов «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Место в черном списке ЕС нашлось даже для Григория Лепса, Никиты Михалкова, Гоблина (Дмитрия Пучкова) и многих других. Гражданам стран Евросоюза запретили работать в российский государственных органах или организациях, контролируемых властями РФ. К санкциям примкнула и Швейцария. Власти страны напомнили, что ранее ЕС ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страна ответит на европейские санкции в соответствии со своими национальными интересами. Замглавы МИД подчеркнул, что власти уже приняли ряд мер, направленных на сохранение суверенитета страны. Грушко добавил, что РФ изучит случаи русофобии. Особенно отличившихся в этом внесут в стоп-лист.

Удары ВСУ по Белгороду и Донецку

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. Вооруженные силы Украины терпят поражения на поле боя, но пытаются отыграться за счет ударов по мирным районам.

Жители Донецка привыкли к постоянным атакам со стороны ВСУ. Утром 15 декабря центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года, заявил мэр Алексей Кулемзин. Противник применял против жилых кварталов реактивные системы залпового огня «Град» и другие установки, включая западное вооружение.

Днем 18 декабря ВСУ вновь открыли огонь по столице ДНР. Центральные районы Донецка обстреливали несколько раз. В результате одной из атак снаряды попали в больницу имени Калинина. Шестой корпус медицинского учреждения загорелся, много людей получили ранения, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, один из пострадавших скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Система ПВО сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом 18 декабря. ВСУ открыли огонь по городу. В результате атаки пострадали восемь человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что семеро находятся в больнице, одного отправили на амбулаторное лечение. Житель Белгородского района, работавший на местной птицефабрике, погиб. Мужчина приехал сюда из Тамбова. Вячеслав Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

Россия не выведет войска с Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о вариантах завершения украинского кризиса. Он призвал подходить к этом вопросу с учетом сложившихся реалий. По его словам, Россия не собирается выводить подразделения с Украины.

«Об этом не может идти и речи», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Так он прокомментировал слова о «трех шагах к миру», озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению политика, для «завершения конфликта» страны Запада должны поставить ВСУ танки и дальнобойные ракеты, продолжить финансовую поддержку республики, а также реализовать «формулу мира», предложенную Зеленским ранее.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что, хоть руководство НАТО и отрицает участие в конфликте на Украине, на самом деле все не так. Он напомнил западным политикам и натовским командирам значение словосочетания «законные военные цели». Бывший президент подчеркнул, что под это понятие подпадают военная и вспомогательная техника вражеских войск, а также любая инфраструктура, так или иначе задействованная в работе на вооруженные силы противника.

Украинские военные планируют провести наступательную операцию зимой, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он уточнил, что солдаты ждут, пока земля станет менее вязкой. По его словам, об остановке войск не идет и речи. Поражение ВСУ приближают стабильные удары ВС России по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российские военные демонстрируют успехи. Их наступательные действия приведут к скорому освобождению Марьинки и Артемовска — это может случиться уже до Нового года, отметил он.

А депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что военным хватит сил для наступления на Одессу и Чернигов. Парламентарий уточнил, что необходимо защищать все свои территории, и если потребуется отбросить противника на 500 километров, это обязательно сделают.