Мир 16 января 2023, 21:47 Путь жесткого противостояния с профсоюзами. Британия замерла в ожидании народных волнений Экономист Межевич: ситуация в Великобритании способствует возникновению протестов РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поправки к законопроекту об общественном порядке, которые касаются увеличения полномочий полиции при разгоне протестов. В скором времени тему обсудят в Палате лордов. Ряд английских политиков и общественных организаций уже возмутились вероятным изменениям. Чего опасается правительство Сунака и кто будет активнее всех протестовать в Британии в 2023 году, «360» узнал у экспертов-международников.

Ситуация способствует протестам

Доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с «360» констатировал, что современная ситуация в Великобритании способствует возникновению протестов. Он уточнил, что, скорее всего, они будут касаться борьбы за экономические права, нежели за политические.

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«Мы часто говорим о том, что Европа уже начинает уставать от конфликта [на Украине]. В принципе, это верно, но Великобритания — особая часть Европы. Она скорее устает от собственных ошибок системного регулирования в экономике. А проблем, с этим связанных, у них действительно много», — сказал он.

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РИА «Новости»

По словам Межевича, Риши Сунак их не решает. Его предшественники тоже не смогли справиться с ситуацией. Поэтому, предположил эксперт, в 2023 году стоит ожидать экономических протестов в Британии.

«Я думаю, они будут довольно активными. Конечно, по масштабам XXI века — мы с вами понимаем, что тех протестов, которые сотрясали Европу в 1968 году или в межвоенный период, конечно, не будет», — сказал профессор.

В качестве возможных «локомотивов» протеста специалист назвал низший персонал, обслуживающий общественный транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес крупных сетей.

«Хотя эти отрасли будут охвачены протестом только лишь частично», — добавил он.

Забастовок меньше не станет

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин напомнил, что осенью 2022 года в Великобритании бастовали железнодорожники, а зимой на улицы вышли медицинские работники.

«Но это не все категории населения, которые приняли участие в протестах. Бастовали и почтальоны, и юристы. И я думаю, что мы увидим еще множество забастовок работников сферы общественных служб. Они являются наиболее уязвимой категорией трудоспособного населения, так как их зарплатная сетка зависит от бюджетных ассигнований», — отметил собеседник «360».

Если зарплаты британцев не выровняют с текущим уровнем инфляции в стране, то это существенно ударит по их доходам. Для решения проблемы массовых забастовок правительство Сунака, по мнению эксперта, будет закреплять жесткие меры наказания за участие в подобных движениях на законодательном уровне. К ответственности будут привлекать и за активную профсоюзную деятельность.

РИА «Новости»

«В британский парламент направили законопроект о том, что работодатели могут увольнять своих сотрудников, если они участвуют в массовых забастовках. Сейчас в парламент будет направлен законопроект, который коснется ужесточения уголовной ответственности за эту деятельность. Сунак встал на путь жесткого противостояния с профсоюзами, потому что иным способом не получится реализовать тот экономический курс, который премьер-министр наметил после Нового года», — пояснил Охошин.

Он добавил, что курс по сокращению социальных расходов не будет пользоваться массовой популярностью в стране. Он приведет к дальнейшему росту социальной напряженности, поэтому первостепенной задачей правительства будет ослабление профсоюзного движения как выразителя коллективных интересов британцев.

«В короткий период премьерства Лиз Трасс появилась гражданская ассоциация „Не плати“, которая настаивала на том, чтобы британцы не оплачивали счета за электроэнергию в связи с возросшими вдвое тарифами. Думаю, что аналогичная ассоциация под эгидой профсоюзного движения будет и 2023 году. На мой взгляд, если забастовки будут носить не перманентный, а постоянный характер, это приведет к политическому кризису и расколу в рядах правящей Консервативной партии». — заявил Охошин.

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Правительству удастся на законодательном уровне их ограничить, если речь пойдет о перманентном характере забастовок. По словам Охошина, в ближайшее время решить проблему не удастся, поэтому экономический курс правительства будет направлен на среднесрочную перспективу.

Пути выхода из кризиса

В Великобритании сейчас наблюдается тенденция к росту профсоюзного движения. Как подчеркнул Охошин, это вызвано ухудшением уровня жизни в стране и ростом инфляции, которая достигает более 10% в год. Это рекордный показатель, который последний раз в стране зафиксировали 40 лет назад, когда премьером была Маргарет Тэтчер.

«Мы можем проследить преемственность в экономическом курсе Маргарет Тэтчер и нынешнего премьер-министра Риши Сунака, который собирается бороться с рецессией в Великобритании за счет жесткой антиинфляционной политики, которая включает в себя замораживание заработной платы, увеличение налогооблагаемой базы, снижение социальных расходов государства и инвестиции в британский бизнес для того, чтобы сделать его конкурентоспособным», — отметил эксперт.

Сейчас экономика Великобритании среди стран «Большой семерки» находится на последнем месте. Чтобы выбраться из кризиса, властям придется существенно пересмотреть нынешний государственный бюджет и стремиться к тому, чтобы он стал более сбалансированным.

Для этого, заметил Охошин, потребуется пересмотреть учетную ставку банка Англии, стабилизировать курс национальной валюты и сократить социальные расходы.