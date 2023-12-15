15 декабря 2023, 12:40
Путь самоубийства. Запад наконец осознал, что не помешает России достичь целей СВО
Блогер «Голос Мордора»: Запад наконец понял, что Россия достигнет целей СВО
После вчерашней прямой линии президента Владимира Путина всем на Западе, судя по иностранной прессе, стало окончательно ясно, что цели спецоперации будут достигнуты — глава государства держался в этом вопросе абсолютно уверенно. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Bild опубликовал материал по горячим следам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. С шокирующим заголовком: «Путин раскрыл свои военные цели на Украине!»Но немецкие пропагандисты слегка покривили душой — цели были известны давно, и Владимир Владимирович их никогда не скрывал. Произошло другое — в Bild осознали, что эти цели будут обязательно достигнуты. И противодействие Запада не сможет этому помешать.
Абсолютное спокойствие
Западные СМИ вообще оказались очень перевозбужденными. Они давно неравнодушны к этому формату, хотя бы потому, что в их странах, в тех же США, такое и представить сложно. Самоходный дед не выдержал бы не то что четырех часов, а, наверное, и 10 минут. Но вчера интерес был особый, потому что они ждали неких ответов. И они их получили, правда, им не особо понравилось.Понятно, что во вчерашнем мероприятии ключевую роль занимали вопросы спецоперации и международных отношений. Иначе сейчас и быть не могло. Может, других вопросов и было больше, но центральное место занимала именно спецоперация. Просто потому что от этих вопросов сейчас зависит судьба не только России, но, по сути, и всего мира. И самое главное, что получил народ России, — твердая уверенность их президента в том, что все получится ровно так, как и было задумано, и его абсолютное спокойствие.
Новости с фронта и так в последнее время приходят достаточно оптимистичные, но до конца спецоперации еще достаточно далеко. Сделать предстоит еще очень много, и президент вчера обозначил одну из целей, которой необходимо будет достичь, пусть сейчас это и выглядит крайне сложной задачей. Владимир Путин справедливо назвал Одессу русским городом, а это значит, что он обязательно должен вернуться домой. А вместе с ним и вся Новороссия, включая Приднестровье и до Измаила.
Второго шанса у Украины не будет
Вчера еще раз был сделан акцент на том, что Украина могла всего этого избежать, продолжая стамбульский мирный процесс, но решила пойти по пути настоящего самоубийства. Впрочем, за Украину выбирали западные «партнеры», так как украинская власть вообще ничего не решает. Но кто сорвал мирный процесс — в данном случае не очень важно. Важно то, что второго такого шанса Украина не получит, и нынешний неонацистский режим просто перестанет существовать.Вопрос только во времени. Но, как показывает история, некоторые процессы, которые вроде бы должны быть длительными, иногда проходят очень быстро. И кто знает — может быть, на следующей прямой линии Владимиру Путину зададут вопрос из русской Одессы. Например, о ремонте Потемкинской лестницы.
Одесса
Запад
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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