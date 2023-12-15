Эксклюзив 15 декабря 2023, 12:40 Путь самоубийства. Запад наконец осознал, что не помешает России достичь целей СВО Блогер «Голос Мордора»: Запад наконец понял, что Россия достигнет целей СВО РИА «Новости»

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После вчерашней прямой линии президента Владимира Путина всем на Западе, судя по иностранной прессе, стало окончательно ясно, что цели спецоперации будут достигнуты — глава государства держался в этом вопросе абсолютно уверенно. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Bild опубликовал материал по горячим следам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. С шокирующим заголовком: «Путин раскрыл свои военные цели на Украине!»

Абсолютное спокойствие

Западные СМИ вообще оказались очень перевозбужденными. Они давно неравнодушны к этому формату, хотя бы потому, что в их странах, в тех же США, такое и представить сложно. Самоходный дед не выдержал бы не то что четырех часов, а, наверное, и 10 минут. Но вчера интерес был особый, потому что они ждали неких ответов. И они их получили, правда, им не особо понравилось.

Пресс-служба Кремля

Новости с фронта и так в последнее время приходят достаточно оптимистичные, но до конца спецоперации еще достаточно далеко. Сделать предстоит еще очень много, и президент вчера обозначил одну из целей, которой необходимо будет достичь, пусть сейчас это и выглядит крайне сложной задачей. Владимир Путин справедливо назвал Одессу русским городом, а это значит, что он обязательно должен вернуться домой. А вместе с ним и вся Новороссия, включая Приднестровье и до Измаила.

Второго шанса у Украины не будет

Вчера еще раз был сделан акцент на том, что Украина могла всего этого избежать, продолжая стамбульский мирный процесс, но решила пойти по пути настоящего самоубийства. Впрочем, за Украину выбирали западные «партнеры», так как украинская власть вообще ничего не решает. Но кто сорвал мирный процесс — в данном случае не очень важно. Важно то, что второго такого шанса Украина не получит, и нынешний неонацистский режим просто перестанет существовать.