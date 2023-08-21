Эксклюзив 21 августа 2023, 13:33 Пустые слова шоумена. Зеленского сметет собственный ура-патриотизм Политолог Ярошенко: Зеленский не всерьез допустил обмен Белгорода и место в НАТО Официальный сайт президента Украины

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского в Нидерландах об «обмене Белгорода» на членство в НАТО стало лишь приемом пропаганды. Киевскому режиму поможет только внутренний политический переворот, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

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Профессия шоумена

Владимир Зеленский в очередной раз показал, что он пропагандист. Пропагандист достаточно хороший, надо отдать должное. Все-таки это его профессия — шоумен, и он за словом в карман не полезет.

Никакого серьезного политического содержания в заявлениях о готовности обменять Белгород на членство в НАТО искать не стоит. Во-первых, он просто пытался сыграть на ура-патриотических украинских чувствах. Во-вторых, в очередной раз зафиксировал свою полную неготовность, а скорее запрет со стороны западных покровителей к каким-либо мирным переговорам.

Территориальный вопрос

Совершенно очевидно, что базисом мирных переговоров между Россией и Украиной стал территориальный вопрос, признание вхождения бывшей левобережной Украины в состав России, как и в XVII веке при [царе] Алексее Михайловиче. Без этого признания ни о каких договоренностях между киевским режимом и Россией говорить нельзя.

Пока Владимир Зеленский продолжит гнать свою ура-патриотическую русофобскую телегу, ни о каких мирных переговорах речи не пойдет. Он в очередной раз это зафиксировал.

Возможные сценарии

Из этого логично последует три вывода. Либо президент Украины рано или поздно переобуется. Он сделает это, когда поймет, что Запад сольет его, как поступал с предыдущими созданными ими же террористическими режимами. Либо Запад поменяет ставленника, как в 1918 году оккупационные войска разогнали Центральную раду и поставили гетмана Павла Скоропадского. Примерно такой же вариант можно ожидать — правительство Владимира Зеленского разгонят, американцы и европейцы поставят кого-то другого.

Либо третий вариант, исторически самый оправданный. Это внутренний переворот на Украине, приход нормальных адекватных сил.

Новая власть

Нужны адекватные политические силы, которые администрация нынешнего президента пыталась зачистить. Например, Коммунистическую партию Украины запрещали с 2014 года, убивали журналистов с трезвой оценкой.

Если эти не до конца добитые адекватные политические силы найдутся и смогут устроить переворот, тогда у Украины появится будущее, в отличие от реализации первых двух сценариев. В случае, если Владимир Зеленский начнет переобуваться, собственное им же накаченное ура-патриотизмом население снесет его. Когда Запад поменяет правительство, произойдет чехарда, и в итоге страна так или иначе распадется.

Поэтому единственный вариант выживания для Украины хоть в каком-либо виде, как государственного образования, это внутренний политический переворот, отказ от прозападного президента и приход нормальных адекватных политических сил.