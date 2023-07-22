Эксклюзив 22 июля 2023, 13:12 Кости нацистов СС «Галичина» пустили корни на Украине. Их потомков ждет новый разгром «Голос Мордора»: Украина забыла урок истории о разгроме нацизма, его надо повторить РИА «Новости»

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Решение властей Украины заменить герб СССР на щите статуи «Родины-матери» в Киеве стало плевком на могилы солдат, которые освобождали республику от фашистской оккупации. Все это — последствие прославления дивизии СС «Галичина», которая проиграла первый же бой. Украинские националисты забыли уроки прошлого, а значит, их нужно повторить. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Войска Первого Украинского фронта под городом Броды Львовской области 22 июля 1944 года наголову разбили дивизию ваффен-СС «Галичина». Это было единственное сражение с участием украинских легионеров СС. Единственное и совершенно бесславное. Кости «героев» до сих пор откапывают во львовской земле и пышно перезахоранивают, устраивая ритуалы в нацистской форме.

После этого разгрома СС «Галичина» больше не представляла собой полноценную войсковую единицу. Оставшиеся в живых легионеры использовались нацистами для того, что у них получалось лучше всего — охраны концлагерей, карательных операций и расправ над мирным населением. Привычное дело для украинских националистов.

Сейчас легионеры СС на Украине являются героями. Более того, огромная часть украинских военных считает себя их наследниками. Не тех миллионов украинцев, которые воевали против гитлеровской Германии в рядах Красной Армии, а именно этих трусов, карателей и палачей, которых Гитлер для пущего пафоса облачил в форму СС.

Недавно в Сети появилось видео, где какой-то украинский боевик прямо называл себя потомком легионеров и с гордостью демонстрировал тевтонский крест на своем пикапе.

Очень многие украинцы предали память своих предков, буквально плюнули им на могилы. И сейчас на Украине готовятся осуществить еще один акт омерзительного кощунства, заменив герб СССР на щите статуи «Родины-матери» в Киеве тризубом.

Это будет означать, что украинцы окончательно отказались от своей настоящей истории и выбрали сторону тех, против кого во время Великой Отечественной воевали их «героические» деды.

Но это очень скользкая дорожка, и дело тут опять же в памяти. Надо просто вспомнить, чем закончили нацисты вообще и украинские нацисты в частности. Историческая память очень не любит лжи и жестоко мстит тем, кто ее теряет.

Один очень тяжелый и неприятный вопрос остается: как в стране, в которой в большинстве семей хранятся боевые награды Великой Отечественной войны, молодое поколение выбрало ту сторону, которая несколько десятилетий назад представляла собой абсолютное зло?

Какая должна была пройти масштабная психологическая операция, чтобы так изменить сознание целых поколений?

Эти поколения должны помнить: они выбрали сторону однажды проигравших. И точно так же будет и в этот раз. Только вот кости нынешних легионеров СС торжественно перезахоранивать потом уже не получится.