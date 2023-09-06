Эксклюзив 06 сентября 2023, 13:20 Пушечное мясо для ВСУ соберут по всей Европе. Ради борьбы за демократию пожертвуют ее же ценностями Политолог Светов: Украина добьется высылки своих беженцев, чтобы пополнить ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины попросили страны Европы вернуть на родину беженцев призывного возраста, чтобы мобилизовать и отправить их в зону боевых действий. Политолог, журналист Юрий Светов подтвердил «360», что некоторые страны могут пойти на этот шаг, несмотря на декларируемые ценности демократии.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Нацистский режим

Во главе Украины находятся нацистские по духу деятели. Мы должны понимать, что они следуют гитлеровской Германии не только в том, что используют названия типа «Эдельвейс» или наносят эмблемы, связанные с бытованием фашизма и нацизма, но и вовсю применяют нацистские методы.

В конце Второй мировой войны Адольф Гитлер организовал фольксштурм, в который забирали всех — стариков, неспособных, даже детей, подростков, готовых сражаться за «великую Германию». Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пошли по тому же пути. Устроили волны мобилизации, хватали людей везде, где только возможно. Теперь они решили, что, поскольку у них есть мечты к 2025 году создать новую украинскую армию в 500 тысяч человек, надо брать тех, кто уехал на Запад.

Надоевшие гости

По разным оценкам, в Польше находятся 80 тысяч мужчин призывного возраста, которые могут сражаться. На эту тему украинцы стали договариваться с поляками, а те, надо отметить, с радостью готовы выслать этих мужчин. Многие из тех, кто приехал, живут в Польше, пользуются какой-то формой поддержки, работать не хотят, с местными гражданами конфликтуют.

Сократить количество беженцев с Украины для Польши — желаемая методика понижения градуса напряженности в обществе.

Особенно накануне выборов в октябре, когда произойдет решающее сражение между правящей партией «Право и справедливость» и ее оппонентами.

Сообщалось, что поляки уже выслали первых людей, как они сказали, «незаконно находившихся» там. Эта акция продолжится.

Противозаконный побег

Договоренности такого же рода достигнут и с другими странами, где много украинских беженцев. С той же самой Румынией, Болгарией, Словакией. Не знаю, получится ли у них это в отношении Германии и Бельгии, но попытки такого рода будут.

Украинские власти станут напирать на то, что люди призывного возраста обязаны сражаться, а не скрываться за границей. Будут доказывать, что эти люди бежали с Украины незаконно — давали взятки, использовали фальшивые документы для освобождения от призыва.

Все это наложится на усталость европейцев от полуторагодового пребывания украинцев и от того, что на них пришлось тратить деньги, которые самим европейцам не помешали бы. Эта деятельность украинских властей сейчас будет очень активно продолжаться.

Профессиональные солдаты

Опасен любой человек, который держит в руках оружие. Я не разделяю мнение о том, что якобы в украинской армии воюют «кривые», «косые», «престарелые» и дезертиры. Это не так. Во-первых, мы боремся с серьезно мотивированным врагом, который готовится и идеологически убежден, что, сражаясь с российской армией, защищает свободу и независимость Украины.

Во-вторых, украинская армия состоит из двух частей. Одна из них — элита, которая прошла обучение в западных странах. В Италии, Испании, Бельгии, Великобритании, Германии проходит переподготовка украинских военных.

Обученными они возвращаются назад и сражаются в частях, которые называют егерскими или горно-штурмовыми. Это серьезный враг.

А вторая часть — это те, кого называют пушечным мясом. Они нужны для того, чтобы бросить их на минные поля и дать их телами проходы по ним и для бессмысленных атак, чтобы потом за ними шла элита. Это пушечное мясо и будут собирать по всей Европе.

Ценности демократии

Если киевский режим заключит договоренности с руководством европейских государств, то эти планы осуществят безо всяких проблем. Есть иллюзия, что можно уехать на Запад и раствориться. Ничего подобного. Там общества, в которых ведут жесткий учет за теми, кто въехал, выехал, где живет. Если захотят, то с помощью полиции всех этих украинцев переловят и вышлют.

Какие права сейчас, когда идет, как они утверждают, борьба за демократические ценности? Ради нее частью этих ценностей можно пожертвовать и сделать все возможное.

Во-первых, будут доказывать, что этих людей пустили на определенный срок и он истек. Они должны были, дескать, адаптироваться в этом обществе. Во-вторых, доказывать, что на Украине идет битва против «немотивированной агрессии России», а они от нее скрываются. Им же помогают оружием, боеприпасами, негласно посылают туда советников и инструкторов. Пускай идут сражаться.