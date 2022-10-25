Как сериал «Мадам госсекретарь» предсказал спецоперацию и ее окончание | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:00 Психопат Зелинский и договор с Россией. Американский сериал предсказал спецоперацию несколько лет назад Политолог Подлесный: все военные конфликты заканчиваются переговорами Кинопоиск

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Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь» предсказал спецоперацию на Украине за несколько лет до вспыхнувшего конфликта. Более того, в нем же описали и возможную концовку СВО. По сюжету, России «отдадут» украинские территории и избавят страну от санкций. Прогноз создателей ленты оказался настолько точным, что почти совпали даже имена некоторых главных героев.

«Психопат» Зелинский

Сериал «Мадам госсекретарь» выходил на телеканале CBS с 2014 по 2019 годы. Авторы построили сюжет на основе событий 2014 года. Однако в нем легко угадываются и современные реалии.

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Например, сценаристы предугадали подъем нацистского движения на Украине, а также открытый вооруженный конфликт с участием России. Лидера одной из неонацистских группировок в картине зовут Олег Зелинский, что крайне созвучно фамилии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Зелинского в сериале называют «психопатом, который прикидывается патриотом». Его ультраправые взгляды пугают даже американцев.

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Вариант окончания СВО

Также авторы сериала фактически воссоздали один из вариантов окончания спецоперации. По сюжету ленты, Запад сам предложил России сделку.

«После Мариуполя Россия может отправить миллионные войска, которые превзойдут силы США и Украины. И никакая разведка их не остановит», — подчеркнул госсекретарь в картине.

В итоге российская сторона получит земли от Харькова до Одессы и с нее снимут все ограничения. Взамен же Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет поставлять нефть и газ в Европу.

Не единичный случай предсказания

Это не единичный случай. Ранее предсказания исторических событий находили и в других лентах. Например, в «Симпсонах». Об этом «360» напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Там тоже много нашли всяких совпадений с сегодняшним днем. Самое главное — много нашли предсказаний, как будет в будущем. Здесь не столько, наверное, конспирология, сколько… Скажем, бывает, когда люди хотят подражать кино, поэтому начинают что-то сочинять, подсказывать. В любом случае, то, что сочинено <…> — уже готовая траектория», — пояснил он.

Оленченко добавил, что существует множество тех, кто подражает героям фильмов, покупает костюмы, разыгрывает сценки и так далее. И, возможно, такая категория людей есть и в политике.

«Действовать по шаблону очень увлекает многих. <…> Инерция мышления», — подчеркнул Оленченко.

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Все конфликты заканчиваются переговорами

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в свою очередь напомнил, что все войны и военные конфликты заканчиваются переговорами, которые приводят к подписанию документов.

«Как правило, договор компромиссный. Редко бывает такой договор, который называется „Акт о капитуляции“: одну сторону устраивает полностью, другую полностью не устраивает. Если мы применительно к ситуации на Украине попробуем спрогнозировать, <…> США и их элиты хотели вначале воевать до последнего украинца, но сейчас ситуация изменилась. <…> Будет конфликт идти до последнего европейца, поэтому рано или поздно будет подписан какой-то договор. И судя по тому, как идут действия, этот договор не будет устраивать полностью ни одну из сторон», — заключил Подлесный.