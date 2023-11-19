Эксклюзив 19 ноября 2023, 14:08 Псевдозащита и бизнес. Эрдоган затеял собственную игру в палестино-израильском конфликте Блогер «Голос Мордора»: поездка Эрдогана в ФРГ показала, что ему плавать на Газу Bashar Taleb/Keystone Press Agency

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Берлин, где повел встречу с канцлером Олафом Шольцом. Однако визит турецкого лидера стал полным провалом, причем об этом было известно еще до того, как он состоялся. Специально для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора» порассуждал о том, какую игру на самом деле затеял Эрдоган.

Далее — прямая речь.

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А зачем вообще Реджеп Тайипович Эрдоган ездил в Германию к канцлеру Олафу Шольцу? Ведь этот визит можно назвать абсолютно провальным, причем об этом было известно еще до того, как он состоялся. По сути дела, Эрдогану и Шольцу вообще не о чем говорить. Они вполне могли общаться без переводчиков — один на немецком, а другой на турецком, и это вообще ничего бы не изменило.

Псевдозащитник Палестины

Эрдоган, вернувшись в Турцию, выступил перед журналистами по итогам своего визита. Он заявил, что Шольц вообще ни словом не упомянул о 13 тысячах жертв среди мирного населения Газы и был полностью зациклен на поддержке Израиля. Реджеп Тайипович по своей новой привычке уже обвинил федеральное правительство и канцлера Олафа Шольца в причастности к «крестоносно-империалистической структуре», и этого следовало ожидать. Но насколько сам Эрдоган является защитником Палестины, мирных жителей, стариков, женщин и детей?

Можно начать с того, что ХАМАС — движение, очень прочно связанное с правящей в Турции партией. По сути, это и есть одна партия — «Братья-мусульмане»*. Турция всегда ХАМАС поддерживала, холила и лелеяла. Параллельно с этим Турция поддерживала и отношения с Израилем, которые варьировались от хороших до ровных, но особых проблем между странами никогда не возникало, несмотря на то, что достаточно острые моменты бывали.

Более того, Израиль экономически очень зависим от Турции, особенно в плане поставок нефти и газа. По сути, большая часть энергоносителей поступает в Израиль именно через территорию Турции. И, что наиболее удивительно, это продолжается и сейчас, несмотря на всю антиизраильскую риторику Эрдогана. Кроме этого существуют и другие прочные экономические связи, которые продолжают работать. И рвать их точно никто не собирается.

Pxhere

Турецкие игры

Реджеп Тайип Эрдоган ведет свою обычную игру. Ему плевать на всех, кроме Турции. И, как всегда, надеется получить ситуативную выгоду. В данном случае это некий моральный капитал, потому что турецкий президент позиционирует себя главным защитником палестинского народа.

Только вот его защита палестинцам совершенно никак не помогает. Наверное, потому что болтать — это одно, а вот делать конкретные дела — другое.

Эрдоган мог бы помочь палестинцам, но он их сейчас попросту использует как инструмент в своей политической игре. Он может сколько угодно проклинать Израиль и его премьер-министра, но реальные дела говорят о том, что по большому счету в отношениях Турции и Израиля почти ничего не изменилось — business as usual (обычный бизнес — прим. ред.).

РИА «Новости»

Кровь Газы — вина Эрдогана

Можно собирать огромные миллионные пропалестинские демонстрации в турецких городах, но нефть, из которой делается дизель для израильской бронетехники, продолжает идти через территорию Турции. Идет достаточно бойкая торговля, на фоне которой бойкоты израильской продукции в Турции выглядят достаточно нелепо.

Важно понимать, что кровь Газы — во многом и вина Эрдогана. И это вполне укладывается в его обычную политику. Эрдоган любит конфликты и войны и умеет извлекать из них прибыль. Но достаточно часто не просчитывает последствия.

Турция оказывается в итоге далеко не в выигрышном положении. Такой же вариант вполне возможен и сейчас.

* «Братья-мусульмане» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.