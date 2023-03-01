Мир 01 марта 2023, 16:24 Прозрение или часть хитрого плана? В Пентагоне призвали Украину платить за оружие Политолог Живов: заявления США о платном оружии для ВСУ могут быть частью пропаганды U.S. Department of Defense

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Украина должна начать платить за поставляемое ей оружие. Такое мнение высказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. «360» попытался разобраться, что это — военная хитрость или американцы на самом деле начали уставать от бесконечных хотелок главы киевского режима Владимира Зеленского.

Где деньги, Зеленский

Соединенные Штаты переживают интересный момент: во-первых, скоро выборы президента, во-вторых, идет обсуждение государственного долга. На это в разговоре с «360» обратил внимание полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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«Некоторые республиканцы в категоричной форме говорили господину Байдену (президенту США — прим. ред.): хватит, надо решать проблемы, которые есть внутри страны», — рассказал он.

Многие сенаторы тоже против финансовой помощи Украине: они призывают перестать накачивать ее долларами, а если и предоставлять оружие, то только за деньги, добавил Матвийчук.

Понятно, что платежеспособность у Украины никакая. Бюджет этой страны сегодня состоит преимущественно из прямых и косвенных вливаний международных институтов, западных экономик и американских денег, добавил журналист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов. Иначе говоря, Украина — государство-банкрот.

Правда, у Незалежной еще есть активы, земли, средства на соцобеспечение, напомнил военный эксперт Матвийчук. По его словам, в итоге США могут взыскать долги территориями.

У украинцев огромная задолженность перед Соединенными Штатами и Евросоюзом — по предыдущим обязательствам, в том числе по военному ленд-лизу. К тому же значительная часть территории страны лежит в руинах. Алексей Живов

Складывается ощущение, что в Штатах изменился баланс политических сил и они начали притормаживать процесс поддержки киевского режима. Ведь заявления о том, что Украина должна сама оплачивать вооружение, — то же самое, что сказать прямо: вы больше ничего не получите, отметил Живов.

Зеленский в Вашингтоне / сайт президента Украины

Не все так просто

С другой стороны, к заявлениям вроде того, что сделала Селеста Уолландер, нужно относиться с осторожностью: они могут быть элементом пропаганды, предупредил Живов. Особенно сейчас, когда сложилась ситуация, в которой Россия способна нанести Украине достаточно эффективное военное поражение на ряде направлений.

«Резервы для этого у нас есть. Но в Америке хорошо знают выраженную слабость российских элит к попыткам договориться „по-хорошему“, назовем это так. И как только они понимают, что стратегический баланс сил смещается в пользу России, включают режим миротворца и начинают делать вид, что вот-вот конфликт будет урегулирован и можно будет договориться на равных», — объяснил публицист.

На самом деле все это делается для того, чтобы насытить ВСУ оружием, людьми и дождаться момента, когда паритет военных сил восстановится.

Мы дважды наблюдали такой расклад за время спецоперации, напомнил собеседник «360». Всякий раз Москву втягивают на переговорный трек, делая вид, что вот сейчас мы договоримся. Но как только украинцы получают достаточно вооружений, все откатывается назад, а российская армия теряет позиции.

Живов призвал не забывать, что американцы ведут против России гибридную войну всеми способами. У них работают серьезные институты, которые достаточно тщательно изучили российские элиты, как и их реакцию на различные раздражители. Теперь США используют свои знания для обеспечения победы Украины.

Поэтому, притом что внешне кажется, будто США пытаются сейчас дистанцироваться от Украины, я бы все-таки не забывал, что они держат фигу в кармане. Алексей Живов

Скорее всего, заявления помощника министра обороны США действительно элемент военной пропаганды и часть плана, цель которого — дать ВСУ время для передышки и переоснащения, подытожил Живов.