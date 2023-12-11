Эксклюзив 11 декабря 2023, 17:55 (обновлено: 11 декабря 2023, 19:08) Прожорливый монстр. Захарова — о пиар-кампаниях США по теме Украины Захарова: в работу глобальных пиар-агентств в США закачивают огромные деньги Unsplash

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Внутри Соединенных Штатов велась «колоссальная пропаганда» по теме Украины, однако у американцев начинают закрадываться сомнения в представлении об украинском кризисе, которое им навязывают. На это в беседе с «360» обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что формированием отношения американцев к конфликту занимаются глобальные пиар-агентства. Речь идет об англосаксонских компаниях, имеющих ответвления и в Европе, и сосредоточивших свою деятельность исключительно на «внедрении нарративов в умы».

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«Это монстр, в которого закачивают огромные деньги. <…> Вспомним фильм „Хвост виляет собакой“: <…> теперь „собака“ огромная, и „хвост“ ею виляет со всей силы, и все это очень дорого. У кого-то зерна сомнения прорастают, потому что ударяет по материальной стороне жизни. Привычная зона комфорта начинает сбоить: другие цены, другие показатели безработицы, другие перспективы», — пояснила Мария Захарова.

Коррупционная схема США

Представитель МИД констатировала, что на Украину идут «колоссальные суммы»: ни одно натовское государство не получило такого финансирования, как киевский режим. Администрация президента США Джо Байдена заставляет страны ЕС выделять миллиарды «на как бы помощь киевскому режиму», что усугубляет их без того бедственное положение.

«Штаты из-за этой многомиллиардной коррупционной схемы, а это стопроцентно она, уже буксуют, ситуация на Ближнем Востоке взорвалась и требует колоссальных вливаний», — подытожила Захарова.

Она напомнила, что в США уже начался электоральный цикл. По прогнозам дипломата, тема Украины станет частью предвыборных кампаний.

«Тема будет все равно на плаву, суммы, которые выделяли, будут секвестироваться, но при этом компенсироваться заявлениями, пиар-компаниями, обещаниями. Они будут даваться, потому что там (в ВСУ — прим. ред.) происходит агония, уже начинают рекрутировать детей на службу. До этого даже Гитлер не додумался», — заметила Мария Захарова.

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.