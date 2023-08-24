Эксклюзив 24 августа 2023, 10:14 «Прожорливые рты». Австрия и Германия нашли суровый способ сбросить украинцев со своих шей Блогер «Голос Мордора»: Австрия и ФРГ готовы избавляться от надоевших украинцев IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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В Австрии подсчитали украинских беженцев, а в Германии предложили мобилизовать три миллиона украинцев ради «победы». Не исключено, что обеим странам надоели беженцы и они хотят любым способом решить «украинский вопрос». Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Количество разных проукраинских акций, еще недавно в обилии устраиваемых беженцами из Украины в городах Европы, и так упало до минимума, но что-то мне подсказывает, что скоро их не станет вовсе. Причина очень прозаична — исчезновение как вида пассионарного украинского беженца призывного возраста и доброго здоровья, готового вешать у посольств России окровавленные трусы, таскать к российским дипучреждениям разбитые унитазы и устраивать на площадях ритуальные патриотические скачки.

А исчезнут они от того, что в Австрии и Германии начали считать батальоны. Нет, не свои. Украинские. Которые сейчас находятся на территории этих стран в виде сытых и расслабленных мужчин призывного возраста, сидящих на полном содержании австрийских и германских бюргеров. В Австрии насчитали таковых аж 14 тысяч штыков, что составляет больше двух десятков батальонов, а в Германии число потенциальных желто-голубых флагов над скромными могильными холмиками и вовсе больше ста пятидесяти тысяч. Специально прописью написал.

Вот гостеприимные хозяева и задумались: а чего это мы всю эту ораву кормим, да еще даем Украине всякие железные штуки, а они там не могут толково закидать русские окопы пушечным мясом? Мысль из серии «не говори мне, что у тебя нет денег, если у тебя есть две почки». И, кстати, про почки тоже актуально.

Беженцев — на убой?

Вот немцы с австрийцами и взялись за счеты. А считать они умеют, даже несмотря на то, что немного отупели. Да и в издании WELT совсем не просто так недавно появилась статья с рецептом украинской перемоги (победы — прим. ред.), который очень прост, суров и неизящен — надо всего-то мобилизовать три миллиона «тел», и перемога непременно будет. И, судя по всему, немцы с австрийцами решили в этом деле пану Зеленскому помочь.

Нет, им-то, конечно, понятно, что никакой перемоги не будет. Да и мобилизовать три миллиона — задача непосильная, даже если все европейские страны загрузят всех украинцев призывного возраста в вагоны и отправят в Незалежную. Но вот выгоды — очевидны. Какую кучу прожорливых ртов можно сбросить со своих шей, которые и так уже не такие мощные! И черт с ним, что там будет с той Украиной, когда ее набьют толпами депортированных беженцев, которых, ко всему, собираются еще и отправить на убой. Тут уж поляки пусть разбираются, которых пан Зеленский попытается нанять в качестве охраны концлагерей для содержания нового пушечного мяса.

А австрияк с германцем умывают руки. Им эта украинская история уже порядком надоела, несмотря на все бравурные заявления герра Шольца и фрау Бербок. Да и они, Шольц с Бербок, чувствуют себя не особенно уверенно, так как две трети немцев не хотят видеть их у власти в своей стране, в том числе и из-за Украины.

Так почему бы не подтолкнуть «украинский вопрос» к решению? Пусть и таким необычным способом. Якобы новое пушечное мясо для перемоги, а на самом деле просто подталкивание Украины к внутреннему политическому и гуманитарному кризису, из которого в состоянии конфликта ей не выйти никак.