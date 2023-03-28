Эксклюзив 28 марта 2023, 13:57 Провокационная выходка. Конгресс США лишил Китай статуса развивающейся страны, чтобы защитить себя Политолог Гуреев: США становятся более зависимы от Китая, нежели КНР — от Америки Unsplash

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Палата представителей США поддержала отмену преференций для Китая как развивающейся страны, хотя тот доказал, что развивается темпами, которые американцам и не снились. Вашингтон становится более зависим от Пекина, нежели Пекин — от Вашингтона, рассказал в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Три категории стран

Инициатива о мерах по лишению Китая статуса развивающейся страны кажется мне не совсем оправданной и не самым прагматичным действием со стороны американского сената.

В американской и зачастую в европейской методологии существует три категории стран. Первая — государства с уже развитой экономикой. К ним относятся США, Евросоюз. В некоторых методологиях сюда добавляют Россию.

Вторая группа — страны с развивающийся экономикой. Те, которые проходят курс индустриализации, показывают крайне высокие темпы экономического роста. К таким странам относился Китай. Он практически во всех методологиях принадлежал к странам второй группы.

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Ну и третья группа. Они тоже называются «развивающиеся страны». Но темпы развития не позволяют что-то сделать. Это страны, которые находятся на периферии экономики. И даже процесс индустриализации в них еще не начат. Это ряд государств Южной Америки, Юго-Восточной Азии и практически вся Африка.

Такой список необходим, чтобы ученым было проще разобраться при составлении рейтингов. Однако американцы на их основании оказывают финансовую помощь, пытаясь развить экономику в мире.

Американцам и не снилось

Исключение Китая из этого списка мне кажется странным заявлением, поскольку страна давным-давно доказала, что у них развивающаяся экономика. Но такими темпами, которые американцам и не снились. Китайское государство вполне самостоятельно проводит всю внешнюю и внутреннюю политику, в финансовых вопросах — тем более.

США становятся более зависимы от Китая, нежели Китай — от США. Так что это заявление не будет идти на пользу Америке, попытки ограничить больше носят формальный характер. Символически им нужно было показать, что Китай больше не считается надежным партнером.

КНР угрожает экономике США

Россия и Украина для США важный спектр в информационном пространстве. Однако по-настоящему американской экономике угрожает не Россия, а Китай.

Сейчас американцы все больше будут давить на китайское руководство, пытаясь сохранить гегемонию доллара, но, насколько у них это получится, покажет время.