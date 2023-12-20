Мир 20 декабря 2023, 18:03 «Я не тряпка». Провальная пресс-конференция Зеленского доказала, что выхода у Украины нет Украинский политик Олейник: Зеленский хуже тряпки — об него вытирают ноги все Коллаж: Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

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Пресс-конференция Владимира Зеленского, состоявшаяся 19 декабря, доказала украинцам и мировой общественности, что на посту президента Украины — суетливый, агрессивный и нездоровый человек. Фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда» отражает всю суть мероприятия, на котором главные вопросы остались без ответа. Вместо этого Зеленский предпочитал юлить и спорить с журналистами, а в конце вовсе обиделся на всех.

Надоевшая шарманка

На прошлой неделе Владимир Зеленский отправился в турне по западным странам, чтобы доказать необходимость продолжения и наращивания военной и политической поддержки Украины. Однако ему не удалось убедить конгресс в Вашингтоне одобрить выделение 60 миллиардов долларов, а в Брюсселе венгерский лидер Виктор Орбан заблокировал финансовую помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Во вторник, 19 декабря, президент Украины провел итоговую пресс-конференцию. Обозреватели французского телеканала France 24 в преддверии встречи напомнили общественности: по опросам, украинский лидер стремительно теряет доверие населения.

«Зеленский снова ощущает политическое давление на родине. Последние опросы показали, что число украинцев, доверяющих президенту, снизилось до 62% — по сравнению с 84% год назад, когда ВСУ праздновали успехи на востоке и юге страны», — уточнили авторы статьи.

Владимир Зеленский на конференции, посвященной итогам года. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В то же время украинское общество в подавляющем большинстве поддерживает Вооруженные силы и их главнокомандующего Валерия Залужного, с которым у Зеленского случались серьезные стычки.

«У нас рабочие отношения с Залужным. Есть ряд вопросов… Это сложный [момент]. Что-то было, чего-то не было. Сложная история», — с заминкой заявил президент.

На пресс-конференции иностранные и украинские журналисты слушали уже надоевшую шарманку: Украина требует вернуть границы 1991 года, «США нас не бросят», вступление в Евросоюз не за горами и проигрыша в конфликте с Россией не будет. На неудобные, но интересующие людей вопросы — например о депутатах, приобретающих автомобили зарубежных марок и отправляющих детей учиться за границу в престижные вузы — Зеленский ничего путного не ответил.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Из радостного Буратино — в грустного Пьеро

Политические обозреватели и аналитики подметили: Зеленский будто угасает на глазах. В прошлом году он был бодр и весел, каждая поездка к «многообещающим» союзникам на Западе сопровождалась улыбкой, крепкими рукопожатиями и надеждой на стабильную ситуацию в будущем.

Теперь радость ушла с лица украинского президента. Вместо нее — потерянный взгляд и полнейшее разочарование. Сейчас Зеленский, по мнению автора Telegram-канала «Старше Эдды», почувствовал неладное, пытается сыграть на чувствах коллективного Запада, изображая брошенную старую игрушку.

Встреча Владимира Зеленского и его американского коллеги Байдена в Белом доме, декабрь, 2023 год. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме, декабрь, 2022 год / РИА «Новости» Встреча Владимира Зеленского и его американского коллеги Байдена в Белом доме, декабрь, 2023 год. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме, декабрь, 2022 год / РИА «Новости»

«Он начал страдать по поводу перспектив Украины в НАТО, пугая блок тем, что если в нем будет только часть Украины, то Владимир Путин якобы начнет войну с альянсом», — подчеркнули в посте.

На вчерашней конференции, в отличие от заграничных поездок, Зеленский выглядел усталым, нездоровым и агрессивным: в частности, спорил с журналистами, задающими вопросы. Кроме того, его реплики порой звучали как поток слов и обещаний.

Одна из фраз окончательно подтвердила неуверенность, суетливость и отсутствие дипломатии украинского президента.

Я не тряпка какая-то, я защищаю интересы Украины. Владимир Зеленский президент Украины

Похожий лепет можно услышать от ребенка, у которого отняли конфету, но никак не от главы государства.

Автор Telegram-канала «Политджойстик» отметил: у Зеленского вселенская обида на все и вся. Он предоставил отличный повод психологам проанализировать его состояние.

«[Он обижен] на всех — от неблагодарных украинцев, не желающих умирать за страну, которой нет, и до старика [Джо Байдена], читающего по бумажке ответы на вопросы, которые ему заготовили», — констатировали политолог Марат Баширов.

Пинок с новогоднего корпоратива в конгрессе

Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что Зеленский в начале карьеры часто выезжал в зону боевых действий, убеждая мировую общественность в своей причастности к военным и близких отношениях с гражданскими.

«Он постоянно тем самым заявлял, что не лох. Но оказалось все с точностью до наоборот. Сегодня этот лох поднялся до рассуждения о том, тряпка он или нет. Он хуже тряпки: об него вытирают ноги американцы, европейцы и даже сами украинцы», — заявил Олейник.

По его словам, жители Украины поначалу «бросились к веселому мальчику, который всех смешит», чтобы хоть как-то отделаться от бывшего президента Петра Порошенко.

Зеленский, когда его избрали главой государства в 2019 году, обещал населению «всю жизнь нести радость и делать так, чтобы они не плакали». А теперь люди умываются кровавыми слезами, подчеркнул Олейник.

У Зеленского, видимо, серьезный диагноз. Если человек, принимая решение, не прогнозирует реальные последствия — это первая степень шизофрении. Он доигрался до того, что сейчас потеряет власть. Владимир Олейник украинский политик

Прошедшая пресс-конференция — очередное доказательство того, что Зеленский оторван от реальности. Он все еще верит (и слепо обещает), что Украина сможет вернуться к границам 30-летней давности, что западные партнеры в любой момент придут на помощь с мешком денег, а вступление в ЕС — на расстоянии вытянутой руки.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Скорее всего, в следующем году Зеленского ждет очень горькое разочарование, предупредил Олейник.

«Это страшный человек, который играет роль президента. В прошлом году у него были успешные гастроли по западным странам, а в этом году на новогоднем корпоративе конгресс США дал ему пинок под зад, спрашивая, где результаты. И ответить нечего. Закончит он плохо, люди сейчас на взрыве», — заключил украинский политик.