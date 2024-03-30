Эксклюзив 30 марта 2024, 22:53 «Протухший пирожок». Зеленский стал торговать с Западом поражением ВСУ Блогер «Голос Мордора»: Зеленский пытается продать Западу поражение в конфликте Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский активно эксплуатирует «украинский актив», используя в торговле с Западом «кровавые схемы». Если в начале спецоперации он продавал «победу» ВСУ ради получения военной и финансовой помощи, потом — поражение на поле боя, то сейчас пытается продвигать переговоры с Россией, забывая, что в роли президента ему осталось всего ничего и везение его закончилось, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора»

Далее — его прямая речь.

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Продажа «Украины» как актива Зеленского

В мире финансового капитала особое место сейчас занимают хедж-фонды. Это корпорации, которые могут зарабатывать не только на росте каких-то активов, но и их падении. Инструменты достаточно сложные и запутанные, связанные со страхованием, но схемы вполне себе рабочие и прибыльные.

Похоже, что примерно тем же по смыслу занимается и президент Украины Зеленский. Только в роли актива — вся Украина и ее народ, да и схемы куда более примитивные. А еще и кровавые.

Пан Зеленский торгует Украиной. Он продает все, что можно. Сейчас он активно торгует вооруженным конфликтом. Даже не конфликтом, а его исходом.

Сначала Зеленский продавал Западу «победу» Украины, сумев убедить западных партнеров, что отход российских войск из-под Киева, «харьковский наскок» и уход из Херсона — достижения стратегические и победа уже почти что в кармане, стоит только еще немного надавить.

Продажа удалась. Западники поверили и завалили Украину оружием для пресловутого контрнаступления, которое, по их мнению, должно было решить исход конфликта.

Чем оно кончилось — вы знаете. Запад заплатил за пирожок ни с чем. Да и оболочка пирожка оказалась протухшей. Все публикации в западной прессе показывали, насколько велико было разочарование Украиной и ее армией. Ну… Сами виноваты, что живут в иллюзиях.

Но Зеленский не унывает и продолжает активную торговлю. Только сейчас он продает не победу Украины, а ее поражение. Цель примерно та же — выбить из Запада как можно больше денег и оружия.

Официальный сайт президента Украины

Запад, помня результат первой сделки, идет на это не очень охотно. Но с другой стороны, терять такой замечательный гнойник на границе с Россией и останавливать конфликт ему тоже очень не хочется. Как говорится — и хочется, и колется.

Угроза для США

Новый товар Зеленского гораздо ниже по стоимости, чем старый, да и не очень востребован. Зеленский пытается рассказать западникам о тех страшных последствиях, которые наступят, если Украина проиграет.

Оказывается, русские дойдут чуть ли не до Вашингтона. Кто-то на Западе активно Зеленскому подыгрывает, но вряд ли кто-то верит в эти страшные сказки.

Зато прекрасно знают, что последствия победы России на самом деле будут очень плохими на Западе. Но касаться это будет только переустройства мира и потери коллективным Западом своего влияния.

Кстати, у Зеленского этот товар не последний. Есть и еще один в загашнике — переговоры. И вот его он уже попытается продать не только Западу, но и России.

И вот тут у меня для «пана гетьмана» есть очень плохие новости — в России этот товар не востребован вообще никак. А значит и западникам он будет не нужен. И вот что тогда будет делать Зеленский — большой вопрос. На Западе не очень-то любят своих «сукиных сынов», которые стали неудачниками.

А Зеленский буквально через месяц еще и растеряет остатки своей легитимности. И о его дальнейшей судьбе можно будет только гадать. Очень повезет, если это будет домик в тихом провинциальном городке Канады. Потому что Зеленский не заработал даже этого.