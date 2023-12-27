Мир 27 декабря 2023, 18:11 Противоречия Трюдо. Канада обвинила Украину во всех бедах Политолог Самонкин: Трюдо не признает свои ошибки, поэтому во всем винит Украину Коллаж: Global Look Press / Телеканал «360»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на обсуждении итогов года объявил, что его политика «хромает» из-за постоянной поддержки Украины. Деньги из бюджета и большинство боеприпасов отправляют киевскому режиму, поэтому в экономике образуется дыра. В чем еще виноват Киев и почему Трюдо выбрал настолько противоречивую позицию, разбирался «360».

Во всем (неожиданно) виновата Украина

Джастин Трюдо заявил в интервью по итогам года, что объем военной помощи, которую союзники по НАТО отправляют Украине, означает «большие проблемы» для всех.

По его словам, Канада «оставалась сильной и действовала в своих интересах», в то время как на нее пытались повлиять более крупные государства, играющие по другим правилам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вероятно, Трюдо завуалированно говорил о главном союзнике Украины — Соединенных Штатах. Канада продолжает защищать себя «всеми правильными способами», подчеркнул премьер.

Журналист, беседовавший с политиком, поинтересовался: поддерживает ли Оттава 30-дневный запас боеприпасов, который требуют по условиям соглашений НАТО. Трюдо ответил неоднозначно: Канада «не одна такая страна в борьбе за сохранение боеприпасов и другой техники».

Канадский премьер-министр отметил, что «у союзников НАТО большие проблемы», так как каждый участник военного блока отправляет огромное количество боеприпасов на Украину «прямо сейчас».

«Украина — на передовой линии защиты не только своей территории, но и международного порядка, основанного на правилах. Именно поэтому мы так однозначны в отношении Украины. Это лучший способ защитить будущее нашей страны и нашей системы демократии», — объяснил Трюдо журналистам.

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

В свою очередь, начальник штаба обороны и командующий армией Канады Уэйн Эйр «не постеснялся поделиться своими опасениями» по поводу военной готовности страны «в эти неспокойные времена».

Канада по-прежнему не достигает целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% от ВВП и планирует сократить расходы на оборону на один миллиард долларов. Мы не изолированы в этой стране. События по всему миру могут напрямую повлиять на нашу безопасность Уэйн Эйр канадский военачальник

Трюдо выступил в защиту и заявил, что его страна выделяет 38 миллиардов долларов на модернизацию NORAD — объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой состоят в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки.

Также он упомянул закупку парка истребителей F-35 после того, как в 2015 году (в это время Трюдо занял пост премьер-министра) первоначальные планы по приобретению техники заморозили. По его словам, у Канады сегодня не было бы таких проблем, если бы не «вынужденная поддержка и финансирование Киева».

Джастин Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Оттаве (Канада) в сентябре 2023 года. Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Несмотря на истеричные переживания, заявления Трюдо о том, что Канада находилась бы в какой-то опасности из-за мировых конфликтов, это «дикая ерунда», отметил в беседе с «360» член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России и председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

«В оборонительной концепции многих военных организаций даже не прописывают Канаду в качестве видимой угрозы. Поэтому все, чем сейчас занимается канадский премьер-министр, — это откровенный политический популизм вместо того, чтобы признать свои ошибки во внешней политике и экономике», — пояснил он.

У США на побегушках

Вину за собственную ошибку канадские власти начинают перекладывать на Украину. Позиция правительства при таком раскладе очень удобная, предположил Самонкин: в стране падает уровень жизни, повышают налоги, в бюджете образовалась дыра — и во всем этом виноват Зеленский.

«Если канадцы заинтересованы в развитии многополярного мира, им необходимо поменять, вероятно, единственный элемент — руководство страны. <…> Пока мы видим, как Трюдо совсем не понимает, что происходит в мире, и, конечно, поставит интересы США в любом вопросе выше, чем интересы канадского народа», — констатировал политолог.

Жители Канады оказались заложниками «бессмысленного военного противостояния» против своей воли. Раньше Трюдо воспринимали более лояльно, не обращая внимания на некоторые, откровенно говоря, антидипломатические выходки.

Теперь каждое слово канадцы намерены использовать против премьер-министра.

Он не спрашивал у своего народа, нужно ли им вообще участие в этом «огненном» конфликте, будучи на стороне Украины. Сейчас он (конфликт — прим. ред.) как черная дыра, которая поглощает всю европейскую экономику, превращая некогда богатые страны в самые отсталые государства по сравнению с другими экономическими показателями, например, в той же Латинской Америке. Юрий Самонкин политолог

Канада, добавил собеседник «360», постоянно обращается за советом и находится под крылом у США. Но вылететь из американского гнезда страна не может — мешает сильное экономическое влияние.

«Канадцам нужно определиться, каким они хотят видеть глобальное будущее. Если профукают шанс быть частью развития многополярного мира, то их постигнет судьба Еврозоны в ближайшее время», — подытожил политолог.