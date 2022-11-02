Риши Сунак запретил добычу нефти методом фрекинга: что будет с ценами на топливо в Британии | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:44 Против Трасс, но за Путина. Решение Сунака об отказе от фрекинга раскритиковали на Западе Эксперт Суверов: цены на нефть в Британии вырастут из-за запрета добычи методом фрекинга Robin Sommer/Unsplash / Unsplash

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду сообщил, что оставит в силе запрет на добычу нефти и газа методом фрекинга. Это способ, при котором добывающие компании создают искусственные разломы для извлечения полезных ископаемых. На Западе такое решение назвали «подарком Путину». Почему западные эксперты увидели в этом выгоду для России и чем это обернется для жителей Британии — в материале «360».

Сунак пошел против политики Трасс

На прошлой неделе британский премьер заявил, что не разрешит добычу нефти и газа методом фрекинга, сообщила газета The Washington Post. Авторы статьи подчеркнули, что таким образом новый глава правительства решил дистанцироваться от прежнего главы правительства Лиз Трасс, которая поддерживала добычу указанным способом.

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В ходе выступления 2 ноября Сунак пообещал законодателям проводить «зеленую политику». Премьер-министр добавил, что он «глубоко заботится о том, чтобы наши дети жили в лучшем состоянии, чем мы сами».

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«Нам следует разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это», — уточняла тогда еще министр иностранных дел Великобритании.

Подарок для Путина

Журналист американского издания The Hill Роберт Брайс отреагировал на решение британского премьера отказаться от использования фрекинга. По мнению автора статьи, глава правительства Сунак обрек страну на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на несколько десятилетий вперед.

«Запрет Сунака на фрекинг — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности», — заявил американский журналист.

По его мнению, решение британского премьера «вызовет улыбку» российского лидера, ведь из-за этого королевство будет вынуждено полагаться на поставки энергоносителей извне, а не рассчитывать на собственные запасы. Автор статьи подытожил, что Россия, являющаяся одним из основных поставщиков газа и нефти в Европу, лишь выигрывает от этого.

По информации газеты The Guardian, правительство Великобритании готовится к тому, что зимой в стране могут случиться массовые недельные отключения электроэнергии. Журналисты издания отметили, что из-за энергетического кризиса резко выросли цены на энергоресурсы: это ставит королевство в незавидное положение.

Британцы начнут больше платить

Фрекинг является технологией, которая имеет негативный экологический эффект, рассказал «360» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, такой метод используют для увеличения добычи, особенно на истощенных месторождениях.

Эксперт предположил, что Риши Сунак старается соответствовать «зеленой повестке», и именно поэтому решил запретить фрекинг.

«С другой стороны, это приведет к тому, что сократится добыча нефти, а это повлечет рост цен на нефть. Поэтому это называют „подарком Путину“», — резюмировал собеседник «360».

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна обладает большими запасами сланцевого газа. Из-за энергетического кризиса следует нарастить добычу — в том числе, с использованием метода фрекинга, отметил он.