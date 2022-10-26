Мир 26 октября 2022, 17:31 Запад не сможет защитить Украину средствами ПВО. Против российских ракет и дронов бессильны любые системы Военный эксперт Джерелиевский: западные системы ПВО бессильны против российских БПЛА Викимедиа

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В США заявили, что у Запада нет систем противовоздушной обороны, которые могли бы защитить Украину от российских ракет. Причем американцы не торопятся передавать Киеву свою самую современную установку Patriot. Единичные поставки никак не помогут, а массового производства систем ПВО нет ни в Америке, ни в Европе.

Признание США

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Экс-командующий армией Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес заявил в беседе с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и журналистом Марком Фейгиным, что американцы не способны защитить не только Европу, но даже всю Украину.

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«У Запада нет такой системы ПВО, которая защитила бы Украину от российских ракет. В данном случае у нас нет ничего, что еще можно было бы передать», — сказал он.

По словам Ходжеса, на всю Европу есть всего один батальон зенитно-ракетных комплексов Patriot, так как Штаты рассчитывали, что защита понадобится только отдельным объектам, например, аэродромам или портам.

По мнению общественного деятеля, политолога Алексея Живова, подобные заявления американских официальных и неофициальных лиц могут быть элементом военной пропаганды и попыткой усыпить бдительность российских военных.

«Надо понимать, что англосаксы вообще очень хороши в том, чтобы говорить, что не собираются нападать на Россию, и одновременно готовить кулак для удара на наших границах. Все эти заявления надо делить на десять и подозревать противную сторону в том, что они пытаются ввести нас в заблуждение», — подчеркнул он.

Американские ПВО на Украине

Штаты уже передали Украине два первых зенитно-ракетных комплекса NASAMS. О поставке 26 октября рассказал гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC. Сейчас установки, по данным СМИ, готовят к работе.

Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил «360», что NASAMS — достаточно современные комплексы норвежского производства, которые создавали как наземную адаптацию ракет авиационного базирования «воздух — воздух» средней дальности.

«Насколько они эффективны, сказать сложно, поскольку боевого применения у них практически не было», — добавил он.

Всего, по информации координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон планирует поставить Киеву восемь установок NASAMS — для защиты больших территорий этого будет недостаточно.

«С помощью [восьми установок] можно сделать только очаговую противовоздушную оборону некоторых объектов, причем она будет крайне малоэффективна в случае комбинированных ударов, которые уже наносят наши войска», — объяснил Джерелиевский.

Сейчас Россия часто применяет тактику, при которой сначала отправляет к цели дроны, стреляя по которым ВСУ разряжают ракетные комплексы. А пока противник перезаряжает свои системы, российские войска выпускают по цели баллистические или крылатые ракеты, рассказал собеседник «360».

Даже просто против роевой тактики дронов они оказываются бессильны. Против таких массированных атак нужна глубоко эшелонированная оборона, которая включает в себя комплекс всех трех вариантов — ближнего, среднего и дальнего радиусов действия, чтобы она была интегрирована и завязана на единый командный пункт. Этого у Украины нет Борис Джерелиевский.

Patriot не для Украины

Украинская сторона также просит передать ей комплексы ПВО Patriot, однако власти США не торопятся соглашаться. По мнению Бориса Джерелиевского, это объясняется нежеланием американцев дискредитировать свои самые современные разработки и терять деньги от возможных продаж.

«Американцы никогда не поставят Украине те средства ПВО, которые они пытаются продвигать на международном рынке, потому что прекрасно понимают, что на Украине эти системы потерпят фиаско, окажутся неэффективны против наших ракет», — подчеркнул он.

MIM-104 Patriot / Викимедиа

Репутация Patriot, если комплексы все же передадут Киеву, будет испорчена так же, как это случилось с турецкими беспилотниками Bayraktar, спрос на которые резко упал после неудач в зоне российской спецоперации, напомнил Джерелиевский.

Более ранние версии Patriot уже показали свою неэффективность на Ближнем Востоке. Тогда они не смогли отразить атаки хуситских повстанцев в Саудовской Аравии, а также в Ираке.

Во время операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским базам в Ираке и американские ПВО, охранявшие базы, не смогли перехватить иранские баллистические ракеты, которые гораздо проще и дешевле, чем наши «Калибры» Борис Джерелиевский.

Более того, даже если бы Запад захотел накачать Украину своими системами ПВО, это было бы невозможно из-за того, что у них нет значительного числа таких установок. Быстро наладить их массовое производство не удастся.

«Единственный путь — изымать из боевого состава своих Вооруженных сил какие-то системы, но я не знаю, кто на это пойдет», — заключил военный эксперт.