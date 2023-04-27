Мир 27 апреля 2023, 23:37 Фейковые волонтеры пригрозили саботажем Олимпиады. Протестные акции французов превратились в фарс Профессор Межевич назвал протестующих европейцев слабыми для выступления против власти РИА «Новости»

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Группа противников проведения Олимпийских игр в Париже Saccage 2024 (в переводе с французского — разрушение) на фоне масштабных протестов против пенсионной реформы приобрела множество сторонников. Движение, в которое изначально входили только жители департамента Сен-Дени, где возводят спортивные объекты, разрослось и стало серьезной угрозой для проведения международных спортивных соревнований. Но пока власти не готовы рассматривать их всерьез.

Рассерженные парижане

Движение Saccage 2024 сформировалось в октябре 2022 года. Жители департамента Сен-Дени вышли на акции протеста с требованиями остановить строительство спортивных объектов, так как это меняет исторический облик и негативно сказывается на экологии французской столицы.

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На своем сайте участники движения заявили, что никакого согласования с жителями о проведении Олимпийских игр в этой части Парижа власти не проводили.

Результаты стройки видны уже сейчас. Воздух стал грязным из-за пыли, сильно пострадала экология, количество полицейских на улицах департамента огромное. Также резко выросли цены на съем жилья. Оказаться поближе к спортивным объектам захотели слишком многие, и владельцы начали повышать цены.

По мнению участников движения, это будущее любого мирового мегаполиса, где торжествует социальное неравенство, разрушена окружающая среда, а государство выступает в качестве жестокого диктатора. Сторонников у такого антиглобалистского взгляда нашлось достаточно много.

РИА «Новости»

Олимпийские саботажники

Организаторы Олимпийских игр в Париже уже несколько месяцев ведут набор волонтеров для сопровождения спортивных и официальных делегаций, помощи журналистам и другой работы. Всего они планируют привлечь 45 тысяч добровольцев. Набор закончится 3 мая.

После чего всех желающих проведут через жесткий отсев, с проверкой биографии, собеседованиями для выяснения навыков и мотивации. За работу волонтерам пообещали форменную одежду, бесплатный проезд и талоны на питание.

Участники движения Saccage 2024 призвали своих сторонников записываться волонтерами, а после начала соревнований не выходить на работу пока им не обеспечат платы за их услуги.

«Волонтерство должно служить общему благу, но это не относится к Олимпийским играм — у них нет благотворительных целей», — заявил в беседе с Reuters участник движения Saccage 2024, который представился Артуром.

Он пояснил, что живет в Сен-Дени и занимается экологией. По его словам, если его выберут в качестве волонтера, то он уйдет в последнюю минуту, чтобы внести свой вклад в срыв Олимпиады.

Объявленная движением акция вызвала настоящий бум в социальных сетях. Количество желающих поучаствовать в саботаже Игр выросло после одобренной властями пенсионной реформы, которая уже вызвала массовые протесты.

Работник библиотеки Ян заявил, что узнал об акции из Twitter и нашел ей забавной, но конструктивной. По его словам, это позволит продолжить протестовать против решения властей о выплате пенсий, а также противостоять негативному влиянию Олимпиады.

РИА «Новости»

Слабость протеста

Рассматривать европейские процессы с точки зрения их влияния на правительство для изменения экономической и политической ситуации сегодня невозможно. Участники подобных акций не являются мощной силой. Об этом «360» заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич.

На текущем этапе протестующие не способны изменить и улучшить экономическую и политическую систему Европы и даже направить в сторону улучшения. Эта активность пока не носит массовый характер. Николай Межевич президент Российской ассоциации прибалтийских исследований

Он добавил, что взгляды французских активистов чем-то напоминают троцкизм или другие идеи, близкие к бывшему советскому политику. Но ничего позитивного они не несут.

Межевич усомнился, что акцией со срывом набора волонтеров парижане добьются хоть каких-то успехов. Он пояснил, что бастовать надо не против соревнований, а против действующей во Франции власти. А придуманный саботаж нельзя рассматривать всерьез.

«Есть [президент Эммануэль] Макрон, олицетворяющий тот режим, который ведет Францию к катастрофе. Протестовать нужно именно против него, а не против того, что где-то дворник Жан забывает убирать мусор. Нужно искать корни явления, а не последствия», — разъяснил свою мысль доктор экономических наук.

На сегодняшний день позиции французского президента очень прочные. Армия, спецслужбы и весь государственный аппарат поддерживают Макрона. Несогласные есть только в парламенте страны, но там всегда наблюдалась полярность мнений. Поэтому ожидать, что протестующие добьются успеха, не стоит.