Мир 24 июня 2023, 03:18 Протест из бытовки. Российский дипломат устроил сквот на участке под строительство посольства в Австралии Сотрудник РАН Оленченко: власти Австралии не имеют права выгнать дипломата с участка земли Embassy of Russia in Australia

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Между посольством России в Канберре и властями Австралии начался конфликт по поводу места нового здания дипмиссии. Договор страны заключили еще в 2008 году, но неделю назад премьер-министр Энтони Альбанезе объявил, что разрывает соглашение в одностороннем порядке. Он пояснил, что территория, где идет стройка расположена рядом с парламентом. Для того, чтобы не допустить сноса здания на место приехал сотрудник российского посольство, который поселился в строительном вагончике. Удалить его силой нельзя из-за дипломатической неприкосновенности. В местных СМИ его уже назвали сквоттером с иммунитетом.

Земельный спор

Впервые расторгнуть договор об аренде участка земли с посольством России власти Австралии попытались в августе 2022 года, заявив, что строительство не завершилось в течении трех лет. Дипломаты обжаловали это решение через суд, но власти Австралии провели через парламент законопроект, который разрешил им разорвать соглашение в одностороннем порядке. В качестве причины назвали интересы национальной безопасности из-за близости к парламенту.

В посольстве раскритиковали такой шаг и назвали его попыткой разрушить отношения с Россией. Их поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Австралия попала «в фарватер авторов русофобской истерики». Он добавил, что в дальнейших отношениях этот шаг обязательно учтут и Россия станет вести себя соответствующим образом.

Точку в вопросе может поставить Верховный суд Австралии, куда обратились дипломаты. Рассмотрение иска пройдет в ближайший понедельник, 26 июня.

Протест с иммунитетом

Участок, где возводится новое здание российского посольства занял неизвестный российский дипломат, сообщило агентство Bloomberg. По словам журналистов, он поселился в бытовке и заказывает туда еду. Все это время за ним наблюдала местная полиция, которая ничего не может с ним сделать. Захватчик обладает дипломатическим иммунитетом.

Премьер-министр Австралии в беседе с журналистами заявил, что угроза национальной безопасности миновала, потому что «какой-то парень, стоящий на траве, это не то же самое, что российское посольство».

Упорство сотрудника посольства впечатлило местные СМИ, которые назвали его неприкосновеннным сквоттером. Это группы людей, которые занимают жилые помещения и остаются там, потому что законы не позволяют их выселить.

Нахождение дипломата на участке подтвердило российское посольство. Там пояснили, что сотрудник обеспечивает сохранность уже почти достроенного здания. Дипломаты добавили, что полиция мужчину не трогала, а сообщения о захвате участка не соответствуют действительности.

Необычная история

Любое одностороннее аннулирование договора о выделенном под строительство участке предусматривает финансовую неустойку или компенсацию. Но присутствие на земле российского дипломата свидетельствует, что соглашение даже после выхода одной из сторон свое действие не прекратило. Об этом в беседе с «360» заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

«Также под этот договор могли подвести различные обязательства. Можно пофантазировать, что дипломат рассчитывал получить квартиру в новом доме, которая будет построена в новом здании. А поскольку здание могут снести, то он оказался без недвижимости, поэтому стал жить в бытовке. Такая версия тоже имеет право быть», — заявил он.

Силовое выселение сотрудника посольства Оленченко полностью исключил. Он отметил, что это станет нарушением Венской конвенции о правах дипломатических представительств за рубежом. Саму историю он назвал необычной и не исключил, что она привлекла много внимания.

Мировой опыт

Практика сквоттерства есть в Нидерландах, где существует много доходных домов. Но если владелец здания устанавливает высокую цену, то жильцы туда не идут и помещения пустуют, рассказал Оленченко.

Он пояснил, что такие пустующие дома занимают люди, у которых не хватает денег на съем жилья. Когда владелец пытается их выселить, то они начинают судиться. Все это время они не съезжают.

«Это тонкости местного законодательства. К примеру, студент, у которого нет другого места для жизни. Владелец дома обязан ему установить арендную плату, которую жилец мог бы оплачивать. Но он доказывает, что у него таких денег нет. Ну, поскольку обычные судебные дела неспешные, то в принципе это выражается в достаточно длительный период пребывания», — пояснил эксперт.

Оленченко отметил, что это массовые случаи, а индивидуальные. Но, поскольку правосудие в Нидерландах работает не быстро, то такие истории тянутся очень долго.