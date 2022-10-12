Евросоюз и НАТО уже ничего не могут предложить Украине: реакция на действия России | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 05:07 Поделиться Telegram

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Viber Пространство для маневра стало минимальным. ЕС и НАТО могут дать «решительный ответ» на действия России только на словах Политолог Коновалов: ЕС и НАТО ничего не могут предложить Украине

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Страны Большой семерки не предложили конкретных мер помощи Киеву на фоне недавних обстрелов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления. Это может говорить о том, что для ЕС и НАТО сократилось до минимума пространство для маневра. Им больше нечего предложить не только для международной повестке, но и для внутренней, считает военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Отсутствие конкретных мер

«Страны не предложили каких-либо конкретных мер <…> или оружия», — сказано в сообщении агентства.

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При этом, как отмечается, страны G7 пообещали предоставлять Киеву «финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку», столько времени, «сколько потребуется».

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Россию Большая семерка предупредила, что за любым «нападением» на западную инфраструктуру последует «единый и решительный ответ», отметили авторы материала.

Совещание G7

Заседание глав стран-членов Большой семерки состоялось во вторник, 11 октября, по инициативе украинской стороны. Это произошло после ракетных ударов России по объектам инфраструктуры Украины. Совещание проводилось в режиме видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на нем в качестве гостя.

Украинский глава во время саммита попросил страны G7 оказать помощь в создании «воздушного щита» для страны. По мнению украинского лидера, когда Киев получит достаточное количество систем ПВО, ракетные удары перестанут работать.

Ответные удары по инфраструктуре Украины

ВС РФ наносят массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. К таким шагам российские военные перешли после теракта на Крымском мосту. Оперативные службы быстро восстановили работу моста после ЧП.

Военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что атаковать Крымский мост Украина могла при поддержке со стороны США. Он обратил внимание на то, что Украина уже давно вынашивала идею атаковать Крымский мост, однако сама осуществить этот теракт не могла. Рука Вашингтона, по словам собеседника «360»,чувствуется и в организации логистики преступления, и в его финансировании.

Pxhere.com

Сокращение пространства для маневра

Мотивы у таких действий G7 достаточно простые. Пространство для маневра для Евросоюза и НАТО, сократилось до минимума и в дипломатическом, и в военном, и в экономическом отношении, рассказал в беседе с «360» военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Pxhere.com

Он отметил, что западным странам больше уже нечего предложить не только для международной повестки, но и для внутренней. Все прекрасно понимают, что все стало ясно с начала первого пакета антироссийских санкций. Как отметил Коновалов, ситуация не изменится даже при вводе 80-го пакета.

Что касается оружия, то европейские военные заводы, особенно в режиме современного кризиса, накрывающего Европу, не могут дать больше, чем они давали до того, пояснил политолог. Он заметил, что и раньше-то они давали не так много.

«Остаются только американцы, но они всегда высчитывают свою выгоду», — заметил Коновалов.

В Европе тоже знаю, что американцы, как только им будет это невыгодно, просто сделают щелчок и скажут, что они подразумевали что-то другое. Политолог отметил, что США так постоянно делают, и им все прощает Европа, но не Россия.

После действий России в спецоперации, по мнению Коновалова, западные страны все равно будут придерживаться своей линии.

Другое дело, что они поняли, что спецоперация приобрела другой формат, и в конце концов, коммуникации украинских вооруженных сил, их линии поставок теперь под угрозой и их начали разрушать.

Pxhere.com

«Захотят они что-то поставить, но как они поставят, если это методично сейчас будет все уничтожено?» — заметил Коновалов.

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