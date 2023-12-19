Эксклюзив 19 декабря 2023, 17:29 Прослушка Залужного. Жучки в украинском серпентарии Писатель Беседин: Залужный — продукт западной школы, но с украинским стержнем Ukrainian Presidential Press Off / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В кабинетах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников нашли прослушивающие устройства. Служба безопасности Украины подтвердила информацию и возбудила уголовное дело, отметив, что жучки находились в одном из помещений, которое военный мог использовать для работы. Все это говорит о том, что скрыть конфликт Зеленского и Залужного уже невозможно, заявил писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вы уже слышали, да? Возможно, даже через «жучок» слышали. Если повезло, хе-хе. У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в кабинете нашли «жучок». У его личного помощника — тоже.

Украинские хлопцы тут же сделали вид, что так и надо. Залужный особо не комментировал. СБУ, разведка и прочие купались в благодарностях. Зеленский, как всегда, что-то там прохрипел. Может, и не про Залужного вовсе.

Ну и, конечно, тут же на Украине рассказали о российских спецслужбах. Нам даже приятно, что те так хорошо работают.

На самом деле, все все понимают. Свои «жучок» подкинули. Скрыть конфликт Зеленского и Залужного уже невозможно. За главкома, говорят, вписались еще Кличко и Порошенко. Тут, опять же, понимать надо, что все эти деятели («диячи» на украинском) делают то, что им говорят делать. Все они обычные агенты, поставленные Западом. Это не российская пропаганда — это факт.

Зеленский порядком всем надоел. Он слишком устал, и от него все устали. Это бывает с актерами, когда они сами решают снимать кино. Но не все же могут, правда? Вот Клинт Иствуд может. А классный медиаменеджер Зеленский быть достойным президентом и лидером не способен, но очень хочет.

Поэтому он завалил все что завалить можно было. Притом что шансов ему проявить себя, мы, русские, к сожалению, дали предостаточно.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Но не смог парень. Дошло до мясорубки, в которую украинцев бросают, как куски мяса. Это не образ — это, опять же, факт. Бегут все, патриоты и равнодушные. Все бегут. А самые умные уже сбежали.

Когда на очередном российском ток-шоу мы слышим, что в ВСУ будут призывать женщин, то это близко к истине. Будут. Потому что Зеленский близок к тому, чтобы обвалить фронт.

И вот тут появляется Залужный. На мой взгляд, это серьезный, очень серьезный игрок. Продукт западной школы, но с украинским стержнем.

Я считаю, что если Залужный придет к власти, в том или ином качестве, то для России это будет хуже, чем Зеленский.

Я имею право так считать, потому что, как только начался Евромайдан, я предсказал все президентские расклады на 10 лет вперед. В конце концов, это я первым написал: «Порошенко, Зеленский — твой приговор». Владимир Александрович, вероятно, украл у меня эту фразу. Я имею право на так много «я», простите.

Кстати, Арестович никаким серьезным постом обременен не будет. Он гений коучинга. К тому же Алексей, сколько я его помню, всегда мечтал быть кем-то вроде духовного лидера.

А вот Залужный вполне может получить власть. Ну не Порошенко же? И не Тимошенко? Старые сбитые летчики. И не какой-нибудь Притула, с которым мы когда-то выступали на одной сцене. Вот уж, аферюга так аферюга!

Фото: сайт ВСУ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Залужный — сильный игрок, и нам, России, нужно искать варианты уже сейчас, как управиться с Украиной. Я не говорю, что будет точно Залужный, нет. Но я говорю, что Зеленского не будет — он история почти отыгранная. Потому нам надо думать, а не толочь деньги в клонах Медведчука.

Думать сейчас, как управиться с Украиной. Военным путем украинский вопрос не решить, и с каждым днем будет только хуже. С каждым новым Зеленским, с каждым новым Залужным.

Тут нужен совсем другой вариант. Наш вариант. Пора думать, пока украинские змеи пожирают друг друга.