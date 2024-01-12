Мир 12 января 2024, 15:29 Прощай, оружие. Украина лишилась военной помощи из-за ошибок логистики и коррупции Военный эксперт Кошкин: «утечки» западного оружия для ВСУ могут продолжаться Приезидент Украины Владимир Зеленский делает селфи, декабрь 2023 года. Фото: Presidential Press Service / Global Look Press

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Соединенные Штаты признали, что оружие на Украину отправляли бесконтрольно. Впрочем, и с заказами других стран для ВСУ тоже не все гладко — даже оплаченные ЗРК пропадают, причем еще на американской земле.

ВСУ оставили без помощи США

Американцы признали, что практически не контролировали оружие, которое передавали Украине. Инспекторов на местах не хватало, а те, что были, не могли оперативно передвигаться по стране. Так неучтенными оказались более 50% общего объема поставок на сумму примерно в один миллиарда долларов.

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Также США заявили, что поставки вооружения и военной техники для ВСУ прекращены. Украина получила последний пакет помощи, на которую выделили финансирование. Больше бюджетных средств на эти цели не предусмотрено, хотя многие политики надеются, что конгресс продолжит спонсировать конфликт.

Российские депутаты не поверили в заморозку: уж очень выгодно американской стороне обеспечивать Киев. Не исключено, что громкие заявления — лишь обманный маневр, ведь ничто не мешает Штатам создать новые программы помощи украинцам.

Оружие для Украины могло уйти на сторону

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» отметил, что в последнее время действия Пентагона и военно-промышленного лобби Соединенных Штатов стали весьма активно анализировать.

Конгресс инициировал аудит, рассмотрение схем поставок, контроля средств.

Конгрессмены задали вопрос руководителю Пентагона Ллойду Остину: «Как вы контролируете вооружение, боевую технику, боеприпасы, которые отправляются на Украину?» Он только смог сказать, что все доставляют до границы, а там уже этим занимается киевское руководство. Андрей Кошкин

Эксперт назвал сложившуюся ситуации смехотворной: колоссальные средства выделяют, но не контролируют их. Возможно, вооружение и деньги проходили не совсем по тем каналам, которые необходимы для Украины. Вот почему сегодня представители партии американской власти пытаются оправдаться.

«Демократы говорят, что из этих колоссальных средств всего 10% отправляли на Украину, а остальное по схемам оставалось в Соединенных Штатах. Мол, не переживайте, что мы куда-то выбрасывали деньги. Но тогда возникает другой вопрос: что это за схемы?» — добавил Кошкин.

Трудно понять, почему не контролировали потоки западной помощи, как и куда они уходили.

Собеседник «360» напомнил, как в ответ на просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху Израиля президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил попросить деньги у президента Украины Владимира Зеленского.

Израильтянам прямо намекнули, что их и Украину финансируют из одного источника и никто их никак не контролирует. То есть сегодня весь мир знает, как все это происходит. Знает, но молчит, ведь Соединенные Штаты — гегемоны: имеют право делать то, что считают нужным, и, главное, объяснять все всем так, как считают нужным. Андрей Кошкин

Признания в том, что Пентагон не мог отчитаться по факту отправки огромного количества оружия и военной техники ВСУ, дает повод подозревать, что большая часть этих поставок (если не вообще все) попала вот в другие руки. Не исключено, что такие «утечки» будут продолжаться, подчеркнул эксперт.

Global Look Press

Потерянный ЗРК

В начале января Владимир Зеленский тепло поблагодарил в соцсетях премьер-министра Канады Дждастина Трюдо за его «готовность помочь в защите украинского неба, в частности путем предоставления дополнительных систем и ракет NASAMS».

Речь идет о передвижном зенитном ракетном комплексе малого-среднего радиуса действия, который работает против БПЛА, баллистических ракет, вертолетов, самолетов, крылатых ракет и других целей. Разработали орудие оружейные компании США и Норвегии.

Пусковая установка ЗРК NASAMS / Викимедиа

Стоит такая «зенитка» примерно 300 миллионов долларов, и это без боеприпасов. Каждая из шести ракет для одной пусковой установки обойдется от одного до двух с половиной миллионов. Два NASAMS украинская армия получила от американцев в ноябре 2022 года, писал сайт Defense News.

В январе 2023-го канадские власти публично пообещали закупить у Штатов дополнительные комплексы специально для ВСУ. В марте того же года Канада аккуратно заплатила 406 миллионов долларов с тем условием, что продавец сам обеспечит доставку подарка на Украину.

Теперь, после заявления Зеленского, в Канаде разгорелся крупный скандал: оказалось, упомянутые ЗРК NASAMS просто пропали. Они не только не дошли до адресата — одна из американских компаний, участвовавших в разработке ЗРК, заявила, что у нее вообще нет контракта на выпуск NASAMS. Так что орудие просто не изготовили.

Пока Министерство обороны Канады пытается выяснить все нюансы этого странного дела с коллегами из США, журналисты гадают, что означал странный твит Зеленского. То ли он имел ввиду уже оплаченную, хоть и не полученную покупку, то ли речь шла о новом пожертвовании. В канцелярии Трюдо отказались отвечать на эти вопросы.

Есть, правда, еще один вариант: украинский президент просто благодарил за мошенничество с очередной западной помощью. Ведь не исключено, что все заинтересованные стороны изначально не собирались приобретать ЗРК и разделили на троих денежки из канадского бюджета.